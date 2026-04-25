"Чемпионы отдыхают": Михаил Шайдоров засветился с девушкой на Мальдивах

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, завоевавший историческое "золото" на зимних Олимпийских играх в Италии, оказался в центре внимания поклонников из-за романтических кадров с отдыха на Мальдивах, передает Zakon.kz.

В социальных сетях набирает популярность видео Айслу Мурзагалиевой, которую в Казнете называют избранницей прославленного чемпиона.

Пара, не скрывая нежных чувств, поделилась с подписчиками кадрами совместного отпуска, на которых они исполняют популярные танцевальные тренды и наслаждаются тропическим солнцем.

Подписчики в TikTok пришли в восторг от искренности и гармонии молодых людей, отметив в комментариях удивительное внешнее сходство Михаила и Айслу.

Капец они похожи на друг друга, профиль как у Миши!

Чемпионы отдыхают.

Сладкие такие.

Какие вы хорошие! Счастья вам!

Особое внимание привлекли ролики, на которых пара демонстрирует не только романтику, но и приверженность активному образу жизни: на одном из видео запечатлена их совместная тренировка по пилатесу прямо на белоснежном пляже.

Пользователи соцсетей и ранее активно обсуждали девушку. Поводом тогда стали публикации в Instagram Айслу Мурзагалиевой. После победы спортсмена она разместила пост с подписью: "My Olympic champion! слов нет, ты самый лучший, всегда!", чем вызвала волну обсуждений среди подписчиков.

Стоит отметить, что можно под постом девушки увидеть лайки и комментарии Шайдорова. Кстати, девушка является чемпионкой Азии по художественной гимнастике.