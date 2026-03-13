#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
491.29
562.92
6.1
Спорт

Михаил Шайдоров обратился к чемпиону Паралимпиады Ерболу Хамитову

Михаил Шайдоров, Ербол Хамитов, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 18:14
Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров обратился к соотечественнику Ерболу Хамитову, завоевавшему для Казахстана историческую золотую медаль Паралимпийских игр в Милане, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 13 марта 2026 года, Хамитов на дистанции 4,5 км по пара биатлону сидя пересек финишную черту с первым результатом 9.39.0 и завоевал "золото" Паралимпиады.

Одним из первых паралимпийца поздравил фигурист Шайдоров, который завоевал историческое "золото" Олимпиады-2026.

Фото: Instagram/mikhail_shaidorov

"Ербол, поздравляю с золотой медалью!" – написал Михаил в Instagram-Stories в пятницу.

10 марта 2026 года Ербол Хамитов завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по паралыжным гонкам. Таким образом, знаменосец нашей команды Ербол Хамитов имеет в своем активе две медали Паралимпиады в Милане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Динара Халдарова
Динара Халдарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: