Михаил Шайдоров обратился к чемпиону Паралимпиады Ерболу Хамитову

Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров обратился к соотечественнику Ерболу Хамитову, завоевавшему для Казахстана историческую золотую медаль Паралимпийских игр в Милане, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 13 марта 2026 года, Хамитов на дистанции 4,5 км по пара биатлону сидя пересек финишную черту с первым результатом 9.39.0 и завоевал "золото" Паралимпиады.

Одним из первых паралимпийца поздравил фигурист Шайдоров, который завоевал историческое "золото" Олимпиады-2026.

Фото: Instagram/mikhail_shaidorov

"Ербол, поздравляю с золотой медалью!" – написал Михаил в Instagram-Stories в пятницу.

10 марта 2026 года Ербол Хамитов завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по паралыжным гонкам. Таким образом, знаменосец нашей команды Ербол Хамитов имеет в своем активе две медали Паралимпиады в Милане.