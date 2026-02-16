В Сети обсуждают эффектную предполагаемую девушку Михаила Шайдорова

Пользователи соцсетей активно обсуждают девушку, которую называют предполагаемой избранницей олимпийского чемпиона по фигурному катанию Михаила Шайдорова, сообщает Zakon.kz.

Поводом стали публикации в Instagram Айслу Мурзагалиевой. После победы спортсмена она разместила пост с подписью: "My Olympic champion! слов нет, ты самый лучший, всегда!", чем вызвала волну обсуждений среди подписчиков.

В комментариях пользователи обратили внимание не только на поддержку фигуриста, но и на эффектную внешность девушки. Некоторые подписчики уже назвали пару "красивой и спортивной". Стоит отметить, что можно под постом девушки увидеть лайки и комментарии Шайдорова.

Кстати, девушка является чемпионкой Азии по художественной гимнастике.

14 февраля 2026 года Михаил Шайдоров принес Казахстану первое "золото" Олимпийских игр. С исторической медалью фигуриста поздравил президент НОК РК Геннадий Головкин. Позднее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев наградит Шайдорова орденом "Барыс".

Тренер Алексей Урманов после выступления Шайдорова на ОИ-2026 сделал неожиданное признание.


