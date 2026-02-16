#Референдум-2026
#Казахмыс
Спорт

В Сети обсуждают эффектную предполагаемую девушку Михаила Шайдорова

Михаил Шайдоров, Айсылу Мирзагалиева, отношения , фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 20:02 Фото: Instagram/aislumurzagalieva
Пользователи соцсетей активно обсуждают девушку, которую называют предполагаемой избранницей олимпийского чемпиона по фигурному катанию Михаила Шайдорова, сообщает Zakon.kz.

Поводом стали публикации в Instagram Айслу Мурзагалиевой. После победы спортсмена она разместила пост с подписью: "My Olympic champion! слов нет, ты самый лучший, всегда!", чем вызвала волну обсуждений среди подписчиков.

В комментариях пользователи обратили внимание не только на поддержку фигуриста, но и на эффектную внешность девушки. Некоторые подписчики уже назвали пару "красивой и спортивной". Стоит отметить, что можно под постом девушки увидеть лайки и комментарии Шайдорова.

Кстати, девушка является чемпионкой Азии по художественной гимнастике.

14 февраля 2026 года Михаил Шайдоров принес Казахстану первое "золото" Олимпийских игр. С исторической медалью фигуриста поздравил президент НОК РК Геннадий Головкин. Позднее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев наградит Шайдорова орденом "Барыс".

Тренер Алексей Урманов после выступления Шайдорова на ОИ-2026 сделал неожиданное признание. О том, какое заявление сделал 21-летний фигурист из Алматы в статусе олимпийского чемпиона, можете узнать здесь.

Айсулу Омарова
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: