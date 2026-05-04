#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
464.53
543.73
6.15
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
464.53
543.73
6.15
События

В Казахстане накрыли канал хищения золота с месторождения

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2026 15:27 Фото: Zakon.kz
В Казахстане пресечена деятельность группы, причастной к незаконной добыче и хищению золотосодержащего материала с месторождения, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) страны уточнили, что с 2025 года в ряде регионов Казахстана за причастность к хищению золота и незаконному старательству к ответственности привлечено более 1400 лиц.

При этом из незаконного оборота изъято свыше 12 тонн золотосодержащего материала.

К примеру, в 2026 году полицией завершено досудебное расследование по делу организованной преступной группы, связанной с незаконной добычей, переработкой и хищением золотосодержащей руды с территории ГОК "Акбакай" в Жамбылской области.

"Уголовное дело рассматривается в суде. При мониторинге поступающей информации оперативно пресечен факт незаконного проникновения на указанное предприятие".Пресс-служба МВД РК

Специалисты подчеркнули, что в результате принятых мер задержана группа лиц из числа жителей Жамбылской и Карагандинской областей, области Улытау, которые пытались наладить канал хищения золотосодержащего материала.

"Изъяты оружие, крупная сумма денег, средства связи и автотранспорт. Проводится расследование, устанавливается размер ущерба".Пресс-служба МВД РК

Кроме того, на причастность к незаконным действиям проверяются работники охраны и службы безопасности комбината.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2026 15:27
Золото и другие драгоценные металлы резко изменились в цене

Ранее мы рассказывали, что ученые нашли масштабные запасы лития в минерале пирите, который ранее считался бесполезным отходом. Это выяснили исследователи Университета Западной Вирджинии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Извержение вулкана, природа, лава
19:56, 04 мая 2026
Вулкан в Антарктиде выбрасывает в воздух золото на 2 млн тенге в день
Золотые слитки, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток
18:44, 07 февраля 2025
Вместо пастбища – золотой рудник: в Костанайской области пресечена незаконная добыча золота
Два подпольных цеха по незаконной переработке золотосодержащего материала
18:45, 15 ноября 2024
Два подпольных цеха по переработке золота обнаружили в Акмолинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Наоя Иноуэ возглавил рейтинг лучших боксёров мира по версии The Ring
06:23, Сегодня
Наоя Иноуэ возглавил рейтинг лучших боксёров мира по версии The Ring
Шон Стрикленд обещает финишировать Хамзата Чимаева в поздних раундах
05:50, Сегодня
Шон Стрикленд обещает нокаутировать Хамзата Чимаева в поздних раундах
&quot;Это невозможно&quot;: Синнер высказался о возможности выиграть все &quot;Мастерсы&quot; сезона
05:17, Сегодня
"Это невозможно": Синнер высказался о возможности выиграть все "Мастерсы" сезона
&quot;Никто не будет жаловаться&quot;: Кормье нашёл нового соперника для Ислама Махачева
04:48, 05 мая 2026
"Никто не будет жаловаться": Кормье нашёл нового соперника для Ислама Махачева
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: