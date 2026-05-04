В Казахстане накрыли канал хищения золота с месторождения
В пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) страны уточнили, что с 2025 года в ряде регионов Казахстана за причастность к хищению золота и незаконному старательству к ответственности привлечено более 1400 лиц.
При этом из незаконного оборота изъято свыше 12 тонн золотосодержащего материала.
К примеру, в 2026 году полицией завершено досудебное расследование по делу организованной преступной группы, связанной с незаконной добычей, переработкой и хищением золотосодержащей руды с территории ГОК "Акбакай" в Жамбылской области.
"Уголовное дело рассматривается в суде. При мониторинге поступающей информации оперативно пресечен факт незаконного проникновения на указанное предприятие".Пресс-служба МВД РК
Специалисты подчеркнули, что в результате принятых мер задержана группа лиц из числа жителей Жамбылской и Карагандинской областей, области Улытау, которые пытались наладить канал хищения золотосодержащего материала.
"Изъяты оружие, крупная сумма денег, средства связи и автотранспорт. Проводится расследование, устанавливается размер ущерба".Пресс-служба МВД РК
Кроме того, на причастность к незаконным действиям проверяются работники охраны и службы безопасности комбината.
