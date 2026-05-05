У Елены Рыбакиной одним конкурентом стало меньше на римском "Мастерсе"

Чемпионка мадридского "Мастерса" и 15-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк не примет участие на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия), сообщает Zakon.kz.

23-летняя киевлянка в последний момент снялась с итальянского "тысячника" из-за травмы правого бедра.

Тем самым количество фаворитов, начиная с Арины Соболенко и Елены Рыбакиной, на кортах Рима немного сузилось.

"После лучшего отрезка в карьере я с нетерпением ждала начала турнира в Риме. Но иногда у твоего тела другие планы, и в последние несколько дней у меня были проблемы с бедром. К тому же не готова на 100%, продолжать тренироваться прямо сейчас просто неразумно, поэтому я не буду выступать. Рим – особенное место для меня, болельщики, атмосфера и еще еда. У меня здесь было несколько потрясающих моментов, и я всегда с удовольствием возвращаюсь. Буду скучать, но увидимся в 2027 году. Настало время восстановиться и подготовиться к Парижу". Марта Костюк

2 мая Костюк выиграла турнир WTA 1000 в Мадриде (Испания), переиграв в решающем матче россиянку Мирру Андрееву.

Между тем казахстанские болельщики на римском "Мастерсе" ждут хороших результатов не только от Рыбакиной, но и лидера нашей мужской сборной Александра Бублика, у которого появились неплохие перспективы вернуться в топ-10 ATP.