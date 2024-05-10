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Елена Рыбакина: Я не чувствую себя достаточно хорошо

Елена Рыбакина прокомментировала свой отказ от участия на турнире категории WTA-1000 в Риме Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала свой отказ от участия на турнире категории WTA-1000 в Риме. Наша теннисистка призналась, что не чувствует себя достаточно хорошо, сообщает Zakon.kz.

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Елена Рыбакина (№4 WTA) является действующей чемпионкой "тысячника" в Риме. 10 мая она должна была провести встречу с румынкой Ириной Бегу (№161 WTA). В турнирной сетке ее заменит лаки-лузер Осеан Доден из Франции.

"Я разочарована тем, что мне приходится отказываться от участия в турнире в Риме в этом году. К сожалению, я не чувствую себя достаточно хорошо, чтобы участвовать в соревнованиях. У меня остались хорошие воспоминания о прошлогоднем турнире. Я с нетерпением ждала возможности защитить свой титул. Рим – особенный для меня город. Жду следующего года, чтобы вернуть себе титул и сыграть перед итальянскими болельщиками", – сообщила Рыбакина пресс-службе турнира.
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Елена Рыбакина с трофеем турнира в Риме в 2023 году. Фото: internazionalibnlditalia.com

В этом сезоне Елена Рыбакина из-за болезни уже отказывалась от участия в турнире перед самым стартом. В начале марта лидер женской сборной Казахстана также должна была защищать чемпионский титул на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе (США), но снялась с американского "тысячника" из-за плохого самочувствия.

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