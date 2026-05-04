#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
464.53
543.73
6.15
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
464.53
543.73
6.15
Спорт

Взлет или очередной провал – что ожидать от Бублика на "Мастерсе" в Риме

Теннис Выступление Рим, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2026 17:11 Фото: Instagram/BUBLIK
4 мая в столице Италии стартовал крупный представительный турнир категории ATP 1000 с участием лучших теннисистов мира. Пока на корты вышли участники квалификационного раунда, а спустя несколько дней сможем увидеть основных его фаворитов, сообщает Zakon.kz.

В числе кандидатов на победу в римском "Мастерсе" с большой натяжкой, ну а, скорее всего, с возможным проходом вплоть до четвертьфинала и полуфинала считается лидер казахстанского тенниса – Александр Бублик.

Организаторы дали нашему теннисисту девятый номер посева, и он первый круг пропускает. Дальше на его пути станет победитель противостояния Дженсон Бруксби (№61 ATP) – Себастьян Баез (№63 ATP).

Предполагать, что Бублик спокойно пройдет в третий раунд данных соревнований, никто не осмелится, зная его непредсказуемый стиль игры. Он может выиграть у любого топового игрока, а может и проиграть сопернику, который особо не блещет выдающимися результатами.

На четырех предыдущих турнирах ATP 1000 Александр никакими личными рекордами не отличился, если только не напомнить про 1/4 финала в Монте-Карло, где он споткнулся о бетонную стену Карлоса Алькараса.

28-летний теннисист никак не может вернуться в мировой список топ-10, занимая ныне 11-ю строчку рейтинга ATP.

Что же ждет Бублика в ближайшие две недели на кортах Рима: очередное разочарование или долгожданный прорыв по рейтинговой лестнице – сможем узнать уже скоро.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Теннис Соперник Рим
16:12, 04 мая 2026
Елена Рыбакина может сыграть с Потаповой на старте "Мастерса" в Риме
теннис
09:36, 11 мая 2025
Александр Бублик выбыл из "Мастерса" в Риме
Теннис, ракетка, спортсмен
06:40, 30 апреля 2025
Новак Джокович отказался от участия в "Мастерсе" в Риме
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Избивал его каждый день&quot;: Чимаев вспомнил, как Стрикленд избегал спаррингов с ним
02:46, 05 мая 2026
"Избивал его каждый день": Чимаев вспомнил, как Стрикленд избегал спаррингов с ним
&quot;Я не единственный, кто ему уступает&quot;: Зверев оценил доминирование Синнера в туре
02:18, 05 мая 2026
"Я не единственный, кто ему уступает": Зверев оценил доминирование Синнера в туре
&quot;Создаёт настрой&quot;: Чимаев привлёк Царукяна в качестве секунданта на бой со Стриклендом
01:49, 05 мая 2026
"Создаёт настрой": Чимаев привлёк Царукяна в качестве секунданта на бой со Стриклендом
Елена Рыбакина провела тренировку с Буассон перед стартом &quot;тысячника&quot; в Риме
01:15, 05 мая 2026
Елена Рыбакина провела тренировку с Буассон перед стартом "тысячника" в Риме
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: