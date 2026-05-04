Взлет или очередной провал – что ожидать от Бублика на "Мастерсе" в Риме

4 мая в столице Италии стартовал крупный представительный турнир категории ATP 1000 с участием лучших теннисистов мира. Пока на корты вышли участники квалификационного раунда, а спустя несколько дней сможем увидеть основных его фаворитов, сообщает Zakon.kz.

В числе кандидатов на победу в римском "Мастерсе" с большой натяжкой, ну а, скорее всего, с возможным проходом вплоть до четвертьфинала и полуфинала считается лидер казахстанского тенниса – Александр Бублик.

Организаторы дали нашему теннисисту девятый номер посева, и он первый круг пропускает. Дальше на его пути станет победитель противостояния Дженсон Бруксби (№61 ATP) – Себастьян Баез (№63 ATP).

Предполагать, что Бублик спокойно пройдет в третий раунд данных соревнований, никто не осмелится, зная его непредсказуемый стиль игры. Он может выиграть у любого топового игрока, а может и проиграть сопернику, который особо не блещет выдающимися результатами.

На четырех предыдущих турнирах ATP 1000 Александр никакими личными рекордами не отличился, если только не напомнить про 1/4 финала в Монте-Карло, где он споткнулся о бетонную стену Карлоса Алькараса.

28-летний теннисист никак не может вернуться в мировой список топ-10, занимая ныне 11-ю строчку рейтинга ATP.

Что же ждет Бублика в ближайшие две недели на кортах Рима: очередное разочарование или долгожданный прорыв по рейтинговой лестнице – сможем узнать уже скоро.