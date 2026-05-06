Казахстан дал бой фавориту командного ЧМ-2026 по настольному теннису

На командном чемпионате мира по настольному теннису, который в эти дни проходит в Лондоне (Англия), прошли матчи 1/8 финала, где мужская сборная Казахстана встречалась с Японией, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы ФНТК, наши соперники, которые считаются одними из лидеров мирового настольного тенниса, выставили мощный и очень титулованный состав в лице:

Томокази Харимото – чемпион Азии, обладатель Кубка Азии, бронзовый призер Олимпийских игр в команде, двукратный серебряный призер чемпионатов мира.

Сора Мацусима – бронзовый призер чемпионата Азии, двукратный серебряный призер Кубка мира.

Сюнсуке Тогами – чемпион мира в парном разряде, двукратный чемпион Азии, серебряный призер Кубка мира.

Казахстанцы не дрогнули перед грозным соперником и проявили характер, боролись до конца, оказав достойное сопротивление.

В итоге сегодня японцы победили со счетом 3:1, а порядок выступления спортсменов выглядит следующим образом:

Кирилл Герасименко – Сора Мацусима – 3:1.

Алан Курмангалиев – Томокази Харимото – 0:3.

Айдос Кенжигулов – Сюнсуке Тогами – 0:3.

Кирилл Герасименко – Томокази Харимото 0:3.

Несмотря на это поражение, наши теннисисты возвращаются на Родину с историческим результатом, впервые выиграв путевку в 1/8 финала командного чемпионата.