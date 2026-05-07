Данияра Елеусинова исключили из мирового рейтинга WBC

Именитый казахстанский боксер Данияр Елеусинов покинул мировой рейтинг WBC в полусреднем весе. Согласно обновленной версии табеля о рангах от Всемирного боксерского совета, казахстанский боксер, ранее занимавший 37-ю строчку, был полностью исключен из классификации, передает Zakon.kz.

Как сообщает 7 мая 2026 года издание Sports.kz, всемирный боксерский совет (WBC) представил обновленную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях.

Представители Казахстана занимают в нем следующие позиции:

В среднем весе Мейирим Нурсултанов остается на первом месте рейтинга. Чемпионом мира WBC в этой весовой категории является Карлос Адамес из Доминиканской Республики.

Второе место табеля о рангах занимает кубинец Йоэнлис Эрнандес, а замыкает топ-3 француз Билал Джкиту.

Данияр Елеусинов, занимавший 37-е место в рейтинге полусреднего дивизиона, был исключен из классификации. Во второй полулегкой категории Бекман Сойлыбаев опустился c 34-й на 38-ю строку.