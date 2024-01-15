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Александр Бублик поднялся на четыре строчки в мировом рейтинге. Бейбит Жукаев потерял пять позиций

Александр Бублик поднялся на четыре строчки в мировом рейтинге. Бейбит Жукаев потерял пять позиций Фото: Андрей Ударцев, KTF
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) представила обновленный рейтинг. Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик улучшил свое положение в табели о рангах на четыре строчки, сообщает Zakon.kz.

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В обновленном рейтинге Александр Бублик расположился на 27 месте. На прошлой неделе первая ракетка Казахстана успешно выступил на турнире АТР-250 в Аделаиде (Австралия), добравшись до полуфинала. По итогам этого соревнования Бублик получил 90 рейтинговых очков, а в качестве призовых заработал $34 510.

Стремительный рывок в рейтинге сделал Дмитрий Попко. Казахстанский теннисист благодаря выходу в финал турнира серии "Челленджер" в Аргентине поднялся на 59 строчек и теперь занимает 358 место. 

В топ-10 мирового рейтинга изменений не произошло.

Рейтинг АТР от 15 января (одиночный разряд)

1. Новак Джокович (Сербия) – 11 055 очков

2. Карлос Алькарас (Испания) – 8855

3. Даниил Медведев (Россия) – 7555

4. Янник Синнер (Италия) – 6490

5. Андрей Рублёв (Россия) – 5010

6. Александр Зверев (Германия) – 4275

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7. Стефанос Циципас (Греция) – 4025

8. Хольгер Руне (Дания) – 3815

9. Хуберт Хуркач (Польша) – 3320

10. Алекс де Минаур (Австралия) – 2950…

27 (+4) Александр Бублик (Казахстан) – 1459

184. Денис Евсеев (Казахстан) – 327

193 (-5) Бейбит Жукаев (Казахстан) – 312

227 (+1) Тимофей Скатов (Казахстан) – 273

262. Михаил Кукушкин (Казахстан) – 222

358 (+59) Дмитрий Попко (Казахстан) – 137.

Актуальный рейтинг АТР всегда доступен на сайте Zakon.kz в рубрике "Все о теннисе". 

Ранее определился первый соперник Александра Бублика на Australian Open-2024 в одиночном разряде.

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