Александр Бублик поднялся на четыре строчки в мировом рейтинге. Бейбит Жукаев потерял пять позиций
Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!
В обновленном рейтинге Александр Бублик расположился на 27 месте. На прошлой неделе первая ракетка Казахстана успешно выступил на турнире АТР-250 в Аделаиде (Австралия), добравшись до полуфинала. По итогам этого соревнования Бублик получил 90 рейтинговых очков, а в качестве призовых заработал $34 510.
Стремительный рывок в рейтинге сделал Дмитрий Попко. Казахстанский теннисист благодаря выходу в финал турнира серии "Челленджер" в Аргентине поднялся на 59 строчек и теперь занимает 358 место.
В топ-10 мирового рейтинга изменений не произошло.
Рейтинг АТР от 15 января (одиночный разряд)
1. Новак Джокович (Сербия) – 11 055 очков
2. Карлос Алькарас (Испания) – 8855
3. Даниил Медведев (Россия) – 7555
4. Янник Синнер (Италия) – 6490
5. Андрей Рублёв (Россия) – 5010
6. Александр Зверев (Германия) – 4275
7. Стефанос Циципас (Греция) – 4025
8. Хольгер Руне (Дания) – 3815
9. Хуберт Хуркач (Польша) – 3320
10. Алекс де Минаур (Австралия) – 2950…
27 (+4) Александр Бублик (Казахстан) – 1459
184. Денис Евсеев (Казахстан) – 327
193 (-5) Бейбит Жукаев (Казахстан) – 312
227 (+1) Тимофей Скатов (Казахстан) – 273
262. Михаил Кукушкин (Казахстан) – 222
358 (+59) Дмитрий Попко (Казахстан) – 137.
Актуальный рейтинг АТР всегда доступен на сайте Zakon.kz в рубрике "Все о теннисе".
Ранее определился первый соперник Александра Бублика на Australian Open-2024 в одиночном разряде.