Михаил Шайдоров повторил культовый танец Джексона на льду

Фото: Сали Сабиров

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, завоевавший историческое "золото" на зимних Олимпийских играх в Италии, поделился новым видео с тренировки, сообщает Zakon.kz.

На видео он катает программу под легендарную песню Billie Jean Майкла Джексона. Также спортсмен повторяет лунную походку артиста. Ранее сообщалось, что Михаил Шайдоров впечатлил мирового хореографа.

