Михаил Шайдоров впечатлил мирового хореографа
Петербургский хореограф и педагог Низам Алиев, работавший с российским фигуристом Петром Гуменником, отметил перспективность казахстанского спортсмена Михаила Шайдорова, сообщает Zakon.kz.
"Я начал следить за фигурным катанием год назад, познакомившись с Петей Гуменником. Смотрел его выступления на Олимпиаде и еще парня из Казахстана Михаила Шайдорова. Мне кажется, очень перспективный парень", – сказал Алиев.
Михаил Шайдоров – олимпийский чемпион 2026 года, серебряный призер чемпионата мира 2025 года, победитель чемпионата четырех континентов 2025 года и бронзовый призер Азиатских игр 2025 года.
Ранее МОК оценил историческую победу Михаила Шайдорова.
