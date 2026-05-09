Стартует 9-й тур чемпионата Казахстана по футболу

9 и 10 мая в городах Казахстана пройдут матчи восьмого тура чемпионата Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Так, 9 мая в Кокшетау играют местный "Окжетпес" и "Атырау". Начало встречи в 15:00.

В 16:00 на стадионе "Хан-Тенгри" в Алматы встретятся "Жетысу" из Талдыкоргана и столичный "Женис".

В 18:00 в Семее на стадионе "Спартак" местный "Елимай" примет "Каспий" из Актау.

На стадионе "Астана Арена" клуб "Астана" встретится с петропавловским "Кызылжаром". Начало матча в 19:00.

Замыкают игровой день в 20:00 костанайский "Тобыл" и павлодарский "Иртыш". Игра пройдет в Костанае на манеже "Тобыл Арена".

О подготовке к 9-му туру рассказали в своих соцсетях желто-черные. 10 мая алматинский "Кайрат" в Жезказгане сыграет с командой "Улытау".

В 16:00 в Усть-Каменогорске местный "Алтай" примет "Ордабасы" из Шымкента, а замыкают второй игровой день "Актобе" и "Кайсар" из Кызылорды.

