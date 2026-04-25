Футбол 25 апреля: кто играет из казахстанских клубов
В рамках седьмого тура чемпионата Казахстана 25 апреля в разных городах Казахстана пройдут три футбольных матча, сообщает Zakon.kz.
Так, "Алтай" из Усть-Каменогорска встретится со столичным клубом "Женис". Игра пройдет в Алматы на стадионе "Хан-Тенгри" и начнется в 16:00.
В Петропавловске местный "Кызылжар" примет "Ордабасы" из Шымкента. Встреча состоится на стадионе "Карасай" и начнется в 17:00.
В 19:00 на стадионе "Центральный" в городе Актобе местный клуб "Актобе" примет павлодарский "Иртыш".
"С павлодарской командой "Иртыш" уже было немало напряженных противостояний и забито много красивых голов. Как вы думаете, чем завершится предстоящая встреча?" – подзадорил фанатов клуб "Актобе" в своих соцсетях и привел внушительные показатели.
