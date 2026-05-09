Казахстанка не выдержала "давления" на чемпионате Азии по боксу
Фото: Федерация бокса Узбекистана
В Ташкенте (Узбекистан) проходит континентальное первенство по боксу (U15, U17). Спортсмены из Казахстана продолжают вою борьбу, сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, в весовой категории до 35 кг в полуфинале столкнулись Айша Насанова и Сарвиноз Зоирова.
Битва закончилась уже в первом раунде, когда узбекистанская боксерша отправила казахстанку в нокаут.
Так, Айша Насанова завоевала "бронзу" чемпионата Азии.
Ранее мы сообщали, что еще одна казахстанская боксерша прошла в полуфинал континентального первенства в Ташкенте (Узбекистан) среди юниоров (U15, U17).
