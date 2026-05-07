Узбекистанская боксерша разгромила казахстанку и лишила ее медали чемпионата Азии

Казахстанка Лашын Даулетжан выбыла из борьбы за медали чемпионата Азии по боксу среди юниоров (U15, U17), который проходит в Ташкенте. В четвертьфинале континентального первенства она уступила боксерше из Узбекистана Маржоне Худайбердиевой, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 7 мая 2026 года, проинформировали в пресс-службе Казахстанской федерации боска (КФБ):

"В весовой категории до 52 кг среди спортсменок U17 Лашын Даулетжан в четвертьфинале встретилась с представительницей страны – хозяйки турнира Маржоной Худайбердиевой и в напряженном поединке с переменным преимуществом уступила со счетом 1:4".

Как пишет sportarena.kz, бой продлился всю отведенную дистанцию, и в полуфинал вышла Маржона, которая гарантировала себе как минимум "бронзу" ЧА.

Отмечается, что нынешнее континентальное первенство в Ташкенте стало одним из самых массовых за последние годы. В нем принимают участие более 460 юных боксеров из 21 страны Азии.

Чемпионат Азии-2026 проходит под эгидой Asian Boxing – азиатской "дочки" World Boxing.

6 мая 2026 года сообщалось, что казахстанский боксер Нурислам Бактыбаев отправил в нокаут иранца Пархамома Мишаманома на чемпионате Азии.