#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
463.41
546.27
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
463.41
546.27
6.18
Спорт

Узбекистанская боксерша разгромила казахстанку и лишила ее медали чемпионата Азии

Лашын Даулетжан, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 15:05 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Казахстанка Лашын Даулетжан выбыла из борьбы за медали чемпионата Азии по боксу среди юниоров (U15, U17), который проходит в Ташкенте. В четвертьфинале континентального первенства она уступила боксерше из Узбекистана Маржоне Худайбердиевой, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 7 мая 2026 года, проинформировали в пресс-службе Казахстанской федерации боска (КФБ):

"В весовой категории до 52 кг среди спортсменок U17 Лашын Даулетжан в четвертьфинале встретилась с представительницей страны – хозяйки турнира Маржоной Худайбердиевой и в напряженном поединке с переменным преимуществом уступила со счетом 1:4".

Как пишет sportarena.kz, бой продлился всю отведенную дистанцию, и в полуфинал вышла Маржона, которая гарантировала себе как минимум "бронзу" ЧА.

Отмечается, что нынешнее континентальное первенство в Ташкенте стало одним из самых массовых за последние годы. В нем принимают участие более 460 юных боксеров из 21 страны Азии.

Чемпионат Азии-2026 проходит под эгидой Asian Boxing – азиатской "дочки" World Boxing.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 15:05
"5:0": казахстанский боксер не оставил шансов сопернику на чемпионате Азии

6 мая 2026 года сообщалось, что казахстанский боксер Нурислам Бактыбаев отправил в нокаут иранца Пархамома Мишаманома на чемпионате Азии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Казахстанская боксерша
03:54, 31 августа 2024
Казахстанка победила узбекистанку на чемпионате Азии по боксу в ОАЭ
Казахстанская боксерша нокаутировала соперницу на чемпионате Азии
19:24, 03 мая 2024
Казахстанская боксерша нокаутировала соперницу на чемпионате Азии
спорт
19:33, 14 апреля 2024
Еще две казахстанки завоевали "бронзу" на чемпионате Азии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: icehockey.kz
18:23, Сегодня
Сборная Казахстана объявила состав на матч против Украины на ЧМ-2026 по хоккею
Нурканат Серикбаев
17:52, Сегодня
Российский тренер доволен "триумфом" сборной Казахстана по дзюдо в 2026 году
Лучшая теннисистка России удачно начала &quot;тысячник&quot; в Риме
17:42, Сегодня
Лучшая теннисистка России удачно начала "тысячник" в Риме
Казахстанский бокс
17:31, Сегодня
Казахстанская боксёрша "разбила" соперницу и завоевала медаль на чемпионате Азии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: