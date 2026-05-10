Казахстан сравнял счет с топовым соперником в полуфиналах на чемпионате Азии по боксу

В Ташкенте (Узбекистан) идет чемпионат Азии по боксу. Уже прошли полуфинальные противостояния, где казахстанские боксерши сразились с индийцами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в весовой категории до 33 кг Аяжан Марат уступила Акшите решением судей, но потом Самал Толепберген (52 кг) разгромила индианку Нишка со счетом 5:0.

Это континентальное первенство в Ташкенте стало одним из самых массовых за последние годы. В нем участвуют более 460 юных боксеров из 21 страны Азии.

Чемпионат Азии проходит под эгидой Asian Boxing – азиатской "дочки" World Boxing.

Ранее мы сообщали о том, что казахстанка не выдержала "давления" на чемпионате Азии по боксу.