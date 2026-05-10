Первое поражение Чимаева: Стрикленд вернул себе пояс в среднем весе

10 мая 2026 года в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) прошел турнир UFC 328, главным событием которого стал титульный бой между Шоном Стриклендом и Хамзатом Чимаевым, сообщает Zakon.kz.

Поединок продлился все пять раундов. Стрикленд оказался точнее в стойке – он нанес 133 значимых удара против 98 у Чимаева. При этом чемпион успешно провел девять тейкдаунов из 13 попыток и имел преимущество по времени контроля в партере.

Судьи раздельным решением отдали победу американцу – 48:47, 47:48, 48:47. После объявления результата Чимаев лично вручил пояс новому чемпиону.

Для Стрикленда это второй титул UFC в среднем весе. Ранее он владел поясом с сентября 2023 года по январь 2024-го после победы над Исраэль Адесанья. Теперь на счету 35-летнего американца 31 победа и семь поражений.

Чимаев потерпел первое поражение в профессиональной карьере. До этого в активе 32-летнего бойца было 15 побед без поражений. Чемпионом среднего веса он стал в 2025 году после победы над Дрикус дю Плесси.

8 мая в лучших жанрах американского шоу состоялся стердаун между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом за два дня до их титульного боя на UFC 328. Экс-россиянин пнул своего американского оппонента во время яркого диалога на сцене.

