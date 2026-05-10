#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
461.26
542.58
6.18
Спорт

Первое поражение Чимаева: Стрикленд вернул себе пояс в среднем весе

Шон Стрикленд, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2026 10:11 Фото: скриншот видео
10 мая 2026 года в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) прошел турнир UFC 328, главным событием которого стал титульный бой между Шоном Стриклендом и Хамзатом Чимаевым, сообщает Zakon.kz.

Поединок продлился все пять раундов. Стрикленд оказался точнее в стойке – он нанес 133 значимых удара против 98 у Чимаева. При этом чемпион успешно провел девять тейкдаунов из 13 попыток и имел преимущество по времени контроля в партере.

Судьи раздельным решением отдали победу американцу – 48:47, 47:48, 48:47. После объявления результата Чимаев лично вручил пояс новому чемпиону.

Для Стрикленда это второй титул UFC в среднем весе. Ранее он владел поясом с сентября 2023 года по январь 2024-го после победы над Исраэль Адесанья. Теперь на счету 35-летнего американца 31 победа и семь поражений.

Чимаев потерпел первое поражение в профессиональной карьере. До этого в активе 32-летнего бойца было 15 побед без поражений. Чемпионом среднего веса он стал в 2025 году после победы над Дрикус дю Плесси.

8 мая в лучших жанрах американского шоу состоялся стердаун между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом за два дня до их титульного боя на UFC 328. Экс-россиянин пнул своего американского оппонента во время яркого диалога на сцене.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
UFC Пинок Стердаун
12:38, 08 мая 2026
Чимаев пнул Стрикленда и разогрел публику перед очной ставкой в клетке
UFC Бой Секундант
15:09, 06 мая 2026
Рамзан Кадыров планирует посетить титульный бой Хамзата Чимаева в UFC
Ислам Махачев
10:36, 02 июня 2024
Ислам Махачев защитил титул чемпиона UFC в легком весе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стрикленд победил Чимаева
09:54, Сегодня
Чимаев потерпел первое поражение в карьере, утратив титул UFC
Ван победил на UFC
09:17, Сегодня
Ван нокаутировал Таиру и защитил пояс UFC
Команда Саркенова проиграла
08:39, Сегодня
Клуб казахстанского хоккеиста уступил во втором матче финальной серии WHL
Волков победил в UFC
08:13, Сегодня
Александр Волков победил Вальдо Кортес-Акосту на турнире UFC 328
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: