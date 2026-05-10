Рыбакина узнала имя соперницы по следующему раунду "Мастерса" в Италии
Стало известно, с кем сыграет казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (2-е место в рейтинге WTA) в 1/8 финала "тысячника" в Риме (Италия), сообщает Zakon.kz.
На этой стадии турнира Рыбакина встретится с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой (130-е место), которая одержала победу над немкой Лаурой Зигемунд (46-е место) – 6:1, 6:4.Ранее сообщалось, что Рыбакина завоевала путевку в 1/8 финала "Мастерса" в Риме.
