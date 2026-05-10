Елена Рыбакина завоевала путевку в 1/8 финала "Мастерса" в Риме
20-летняя талантливая спортсменка оказала достойное сопротивление второй ракетке мира, однако класс и опыт Рыбакиной оказались выше.
Елена в двух партиях одолела 46-ю ракетку рейтинга WTA за 1 час 33 минуты – 6:4, 6:3.
Далее на пути казахстанской теннисистки в 1/8 финала римского "Мастерса" будет победитель матча между двумя ветеранами женского тура – 38-летней Лаурой Зигемунд (Германия) и 34-летней Каролиной Плишковой (Чехия).
Тем временем в ближайшие минуты на итальянские корты выйдет первый номер мужской сборной Казахстана Александр Бублик, который за выход в четвертый круг турнира ATP 1000 встретится с американцем Лёрнером Тьеном.
На этот матч казахстанец выйдет в ранге 10-ой ракетки мира (Live-Ranking), о чем мы ранее предрекали.
В случае победы над американцем Александр может еще подняться по рейтинговой лестнице или набрать ценные очки. Это еще зависит от игры некоторых конкурентов.
На старте турнира в Риме Бублик переиграл аргентинца Себастьяна Баеса.