Елена Рыбакина завоевала путевку в 1/8 финала "Мастерса" в Риме

10 мая на грунтовых кортах итальянского Рима завершился предпоследний матч 1/16 финала крупного турнира из серии WTA 1000, где встретились казахстанка Елена Рыбакина и Александра Эала из Филиппин, сообщает Zakon.kz.

20-летняя талантливая спортсменка оказала достойное сопротивление второй ракетке мира, однако класс и опыт Рыбакиной оказались выше.

Елена в двух партиях одолела 46-ю ракетку рейтинга WTA за 1 час 33 минуты – 6:4, 6:3.

Далее на пути казахстанской теннисистки в 1/8 финала римского "Мастерса" будет победитель матча между двумя ветеранами женского тура – 38-летней Лаурой Зигемунд (Германия) и 34-летней Каролиной Плишковой (Чехия).

Тем временем в ближайшие минуты на итальянские корты выйдет первый номер мужской сборной Казахстана Александр Бублик, который за выход в четвертый круг турнира ATP 1000 встретится с американцем Лёрнером Тьеном.

На этот матч казахстанец выйдет в ранге 10-ой ракетки мира (Live-Ranking), о чем мы ранее предрекали.

В случае победы над американцем Александр может еще подняться по рейтинговой лестнице или набрать ценные очки. Это еще зависит от игры некоторых конкурентов.

На старте турнира в Риме Бублик переиграл аргентинца Себастьяна Баеса.