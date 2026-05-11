Спорт

Игрок "Барселоны" первым установил уникальный рекорд европейского футбола

Футбол Рекорд Защитника, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2026 10:29
31-летний португальский защитник Жоау Канселу стал первым игроком в истории, кто выиграл четыре из пяти ведущих европейских чемпионатов – Испании, Англии, Германии и Италии, сообщает Zakon.kz.

Крайний защитник "блауграны" в ночь на 11 мая досрочно стал победителем Ла Лиги, после того как его команда в очном противостоянии у себя дома обыграла "Реал" со счетом 2:0.

За свою профессиональную карьеру Канселу также выигрывал золотые медали в АПЛ с "Манчестер Сити", в Серии А с "Ювентусом" и в Бундеслиге с "Баварией".

Помимо этого, в его активе первое место чемпионата Португалии в майке "Бенфики". Для полной коллекций всех топ-5 лиг Европы ему не хватает только трофея французского первенства.

Между тем в прошедшие выходные уругваец "Астаны" Сильва выиграл три номинации на одном этапе "Джиро-2026".

