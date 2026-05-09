Уругваец "Астаны" Сильва выиграл три номинации на одном этапе "Джиро-2026"

9 мая завершился второй этап знаменитого итальянского Гранд-Тура "Джиро", где сенсационную победу одержал уругвайский велогонщик казахстанской велогруппы XDS Astana Team Гильермо Томас Сильва, сообщает Zakon.kz.

Для 24-летнего южноамериканца это дебютное выступление на "Джиро д'Италия", и он не только выиграл, но и впервые в карьере возглавил генеральную классификацию в знаковой гонке.

Такого результата не было и в истории уругвайского велоспорта. Для самого гонщика это восьмая победа в его карьере, но сегодняшняя – самая значимая среди них.

Сильва вырвал спринтерскую битву второго этапа итальянского Тура на дистанции 221 км, между городами Бургас и Велико Търново.

Далее финишную черту на второй и третьей строчке пересекли Шторк Флориан (Германия) и Джулио Чикконе (Итапия).

На четвертой позиции разместился еще один член "Астаны" – итальянец Кристиан Скарони.

По сумме двух этапов Сильва надел красную майку лидера и возглавил генеральную классификацию "Джиро д'Италия-2026".

Плюс ко всему, Гильермо Томасу вручили белую майку как самому лучшему молодому велогонщику.

