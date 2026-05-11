Спорт

Астана впервые примет чемпионат мира по настольному теннису: флаг турнира официально передали Казахстану

люди, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2026 17:09 Фото: акимат Астаны
Казахстан официально принял эстафету проведения чемпионата мира по настольному теннису 2027 года, сообщает Zakon.kz.

Торжественная передача флага Международной федерации настольного тенниса (ITTF) состоялась в Лондоне на площадке действующего чемпионата мира, передает официальный сайт акимата Астаны со ссылкой на Федерацию настольного тенниса РК.

С этого момента Казахстан официально закрепил за собой статус организатора одного из крупнейших международных спортивных событий.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2026 17:09

Фото: акимат Астаны

Чемпионат мира по настольному теннису пройдет с 22 по 30 мая 2027 года в Астане.

Казахстан станет первой страной Центральной Азии, которая примет чемпионат мира по настольному теннису, что является историческим достижением для всего региона. Проведение турнира такого уровня станет важным этапом в развитии отечественного спорта и укреплении международного имиджа страны.

Ожидается участие около 1250 официальных участников, включая спортсменов, тренеров, представителей национальных федераций, судей и международных делегатов. Турнир также привлечет значительное число зарубежных болельщиков и гостей столицы.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2026 17:09

Фото: акимат Астаны

Соревнования пройдут в пяти дисциплинах: мужской и женский одиночные разряды, мужской и женский парные разряды, а также смешанные пары.

Основной площадкой станет ледовый дворец "Барыс Арена", вмещающий до 8 тысяч зрителей. Дополнительной ареной выступит легкоатлетический комплекс QAZAQSTAN вместимостью до 6,8 тысячи человек.

В рамках чемпионата в Астане также пройдет ITTFSummit 2027, включая заседания Ежегодного общего собрания (AGM) и Исполнительного комитета Международной федерации настольного тенниса.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2026 17:09

Фото: акимат Астаны

"Проведение чемпионата мира в Астане – это признание роста и развития настольного тенниса в Казахстане. Для нас это возможность не только провести турнир мирового уровня, но и укрепить позиции страны на международной спортивной арене", – отметили в организационном комитете.

Решение о проведении чемпионата мира 2027 года в Казахстане было принято 27 мая 2025 года на Генеральной ассамблее ITTF в Дохе (Катар). В конкурсе на право проведения турнира, кроме нашей страны, участвовали Франция, США, Китай и Бразилия. В финале Казахстан одержал победу, набрав 54,68% голосов.

"Передача флага Казахстану символизирует доверие к стране как к будущему хозяину чемпионата мира. Мы уверены, что Астана обеспечит высокий уровень организации и станет достойной площадкой для мирового настольного тенниса", – подчеркнули в Международной федерации настольного тенниса (ITTF).
