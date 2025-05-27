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Спорт

Астана станет хозяйкой чемпионата мира по настольному теннису в 2027 году

Чемпионат, настольный теннис, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 20:00 Фото: МТС РК
Астана примет чемпионат мира по настольному теннису в 2027 году. Об этом 27 мая сообщили в Министерстве туризма и спорта Казахстана.

По информации ведомства, такое историческое решение принято сегодня на заседании Генеральной ассамблеи Международной федерации настольного тенниса (ITTF) в Катаре, где были определены страны, в которых пройдут чемпионаты мира 2027, 2028 и 2029 годов.

По итогам первого раунда США набрали наименьшее количество голосов, и во второй раунд вышли Казахстан и Франция.

Финальное голосование распределилось следующим образом:

  • Казахстан – 54,68%;
  •  Франция – 45,32%.

Оргкомитеты предстоящих чемпионатов мира:

  • 2027 – Казахстан (Астана);
  • 2028 – Япония (Фукуока);
  • 2029 – Бразилия (Рио-де-Жанейро).

А ранее лучший теннисист Казахстана Александр Бублик удачно прошел первый круг одиночного разряда Открытого чемпионата Франции, переиграв австралийца Джеймса Дакворта. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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