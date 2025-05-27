Астана станет хозяйкой чемпионата мира по настольному теннису в 2027 году

Астана примет чемпионат мира по настольному теннису в 2027 году. Об этом 27 мая сообщили в Министерстве туризма и спорта Казахстана.

По информации ведомства, такое историческое решение принято сегодня на заседании Генеральной ассамблеи Международной федерации настольного тенниса (ITTF) в Катаре, где были определены страны, в которых пройдут чемпионаты мира 2027, 2028 и 2029 годов.



По итогам первого раунда США набрали наименьшее количество голосов, и во второй раунд вышли Казахстан и Франция.

Финальное голосование распределилось следующим образом:

Казахстан – 54,68%;

Франция – 45,32%.

Оргкомитеты предстоящих чемпионатов мира:

2027 – Казахстан (Астана);

2028 – Япония (Фукуока);

2029 – Бразилия (Рио-де-Жанейро).

А ранее лучший теннисист Казахстана Александр Бублик удачно прошел первый круг одиночного разряда Открытого чемпионата Франции, переиграв австралийца Джеймса Дакворта.

