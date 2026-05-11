#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
461.26
542.58
6.18
Спорт

Рыбакина высказалась после победы над экс-первой ракеткой мира в Риме

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 04:28 Фото: Instagram/lenarybakina
Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина поделилась впечатлениями после выхода в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA 1000 в Риме (Италия), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в матче 1/8 финала Рыбакина разгромила бывшую первую (теперь 130-ю) ракетку мира из Чехии Каролину Плишкову cо счетом 6:0, 6:2.

В интервью на корте Елена выразила любовь к Риму и отметила сложный стиль соперницы.

"Сегодня я показала отличный теннис и очень довольна своим уровнем. Приятно снова видеть Каролину на корте после ее травм – матчи с ней всегда непростые, особенно из-за ее мощной подачи. Я невероятно счастлива вернуться на этот корт, где давно не выступала, и благодарна всем болельщикам, которые остались поддержать нас допоздна. Я обожаю Рим: и сам город, и этот стадион великолепны. Здесь потрясающая атмосфера, много детей и преданных фанатов. Этот город производит такое впечатление, что хочется оставаться здесь как можно дольше. Именно это я и постараюсь сделать в этот раз", – сказала Рыбакина.

За выход в полуфинал "тысячника" в Риме Елена "поспорит" с десятой ракеткой мира из Украины Элиной Свитолиной.

Ранее мы писали, что прогнозируемый провал Бублика оправдался, и он оказался за бортом ATP 1000.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Первая ракетка Казахстана
02:30, 12 мая 2026
Рыбакина разгромила экс-первую ракетку мира на турнире в Риме
Рыбакина и Саккари
00:31, 07 мая 2026
Елена Рыбакина узнала первую соперницу на престижном турнире в Риме
Первая ракетка Казахстана
06:16, 04 мая 2026
Елена Рыбакина эмоционально вернулась в Рим
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Забит Магомедшарипов объяснил, почему в UFC ему не давали стать чемпионом
03:50, 12 мая 2026
Забит Магомедшарипов объяснил, почему в UFC ему не давали стать чемпионом
Определились все четвертьфинальные пары турнира WTA 1000 в Риме
03:20, 12 мая 2026
Определились все четвертьфинальные пары турнира WTA 1000 в Риме
Появилось видео разгромной победы Рыбакиной на &quot;тысячнике&quot; в Риме
02:47, 12 мая 2026
Появилось видео разгромной победы Рыбакиной на "тысячнике" в Риме
Рыбакина поделилась эмоциями после победы над экс-первой ракеткой мира в Риме
02:18, 12 мая 2026
Рыбакина поделилась эмоциями после победы над экс-первой ракеткой мира в Риме
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: