Рыбакина высказалась после победы над экс-первой ракеткой мира в Риме

Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина поделилась впечатлениями после выхода в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA 1000 в Риме (Италия), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в матче 1/8 финала Рыбакина разгромила бывшую первую (теперь 130-ю) ракетку мира из Чехии Каролину Плишкову cо счетом 6:0, 6:2.

В интервью на корте Елена выразила любовь к Риму и отметила сложный стиль соперницы.

"Сегодня я показала отличный теннис и очень довольна своим уровнем. Приятно снова видеть Каролину на корте после ее травм – матчи с ней всегда непростые, особенно из-за ее мощной подачи. Я невероятно счастлива вернуться на этот корт, где давно не выступала, и благодарна всем болельщикам, которые остались поддержать нас допоздна. Я обожаю Рим: и сам город, и этот стадион великолепны. Здесь потрясающая атмосфера, много детей и преданных фанатов. Этот город производит такое впечатление, что хочется оставаться здесь как можно дольше. Именно это я и постараюсь сделать в этот раз", – сказала Рыбакина.

За выход в полуфинал "тысячника" в Риме Елена "поспорит" с десятой ракеткой мира из Украины Элиной Свитолиной.

