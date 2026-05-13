#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
463.91
544.63
6.26
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
463.91
544.63
6.26
Спорт

Месси получил существенную надбавку к зарплате в "Интер Майами"

Футбол Повышение Зарплаты, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 11:13 Фото: Instagram/InterMiamiCF
Ежегодная зарплата знаменитого аргентинского форварда Лионеля Месси в клубе "Интер Майами" достигла 25 млн долларов. Ныне он является самым высокооплачиваемым футболистом МЛС, сообщает Zakon.kz.

Как передают в пресс-службе Ассоциации игроков МЛС, Лионель Месси по новому контракту в 2026 году заработает 25 млн долларов в качестве базовой зарплаты.

А гарантированный его доход в текущем сезоне составит 28 333 333 долларов. Что касается платежной ведомости клуба из Флориды, то он составляет 54,6 млн, что на 20 млн больше, чем у "Лос-Анджелеса", который занимает второе место по заработкам.

Самые низкие показатели по оплате игроков в МЛС зафиксированы у "Филадельфии" (11,7 млн).

Месси свой первый контракт с "Интер Майами" подписал летом 2023 года. Тогда его базовая зарплата составляла 12 млн и годовая гарантированная компенсация – 20,5 млн.

8 месяцев назад аргентинец согласовал новый трехлетний контракт, после чего помог своей дружине добраться до первого в ее истории чемпионского титула МЛС.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол США Интер Майами
09:54, 08 июня 2023
Месси будет играть в чемпионате США за "Интер Майами"
футболист
22:40, 02 июля 2023
Сколько ежегодно будет зарабатывать Месси в "Интер Майами"
Месси поделился фото с первой тренировки в "Интер Майами"
11:43, 19 июля 2023
Месси опубликовал фото со своей первой тренировки в "Интер Майами"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стал известен новый главный тренер &quot;Иртыша&quot;
10:47, Сегодня
Стал известен новый главный тренер "Иртыша"
Корешков покинул &quot;Трактор&quot;
10:41, Сегодня
Легенду казахстанского хоккея уволили из российского клуба
Прогноз четвертьфинала Рыбакина - Свитолина в Риме
10:24, Сегодня
Способна на сенсацию: как завершится четвертьфинал Рыбакина - Свитолина на "тысячнике" в Риме
Даниил Медведев повторил уникальное достижение Новака Джоковича
10:13, Сегодня
Даниил Медведев повторил уникальное достижение Новака Джоковича
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: