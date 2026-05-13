Месси получил существенную надбавку к зарплате в "Интер Майами"

Ежегодная зарплата знаменитого аргентинского форварда Лионеля Месси в клубе "Интер Майами" достигла 25 млн долларов. Ныне он является самым высокооплачиваемым футболистом МЛС, сообщает Zakon.kz.

Как передают в пресс-службе Ассоциации игроков МЛС, Лионель Месси по новому контракту в 2026 году заработает 25 млн долларов в качестве базовой зарплаты.

А гарантированный его доход в текущем сезоне составит 28 333 333 долларов. Что касается платежной ведомости клуба из Флориды, то он составляет 54,6 млн, что на 20 млн больше, чем у "Лос-Анджелеса", который занимает второе место по заработкам.

Самые низкие показатели по оплате игроков в МЛС зафиксированы у "Филадельфии" (11,7 млн).

Месси свой первый контракт с "Интер Майами" подписал летом 2023 года. Тогда его базовая зарплата составляла 12 млн и годовая гарантированная компенсация – 20,5 млн.

8 месяцев назад аргентинец согласовал новый трехлетний контракт, после чего помог своей дружине добраться до первого в ее истории чемпионского титула МЛС.