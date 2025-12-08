#Казахстан в сравнении
Спорт

Лионель Месси прокомментировал свой 47-й рекордный титул в карьере

Фото: Instagram/InterMiamiCF
7 декабря американский футбольный клуб "Интер Майами" во главе со своим лидером Лионелем Месси впервые в истории выиграл Кубок МЛС, победив в решающем матче "Ванкувер" со счетом 3:1, сообщает Zakon.kz.

Для знаменитого аргентинца этот трофей стал 47-м в его профессиональной карьере. По этому показателю ни один футболист мира не может сравниться с ним.

Что касается "Интер Майами", то клуб впервые удостоился Кубка МЛС и к тому же это третий трофей в истории команды. Стоит отметить, что все эти титулы дружина из Флориды завоевала только с приходом Месси.

"Мы – чемпионы МЛС, два года я мечтал об этом дне. Постепенно росли, совершенствовались и строили нечто особенное, пока не достигли чемпионства. Спасибо семье и фанатам за поддержку, команде, персоналу и руководству "Интер Майами" – за их амбиции и упорный труд. Спасибо Бускетсу и Жорди Альбе за то, что присоединились ко мне в этом приключении и вот так его завершили".Лионель Месси

Ранее "Майами" становился победителем Кубка лиг (2023) и регулярного чемпионата МЛС (2024). В прошедшем финале Лионель был одним из главных звезд, отдав два голевых ассиста – сначала на Родриго Де Поля, затем на Тадео Альенде.

Всего в активе капитана "Интер Майами" набралось 35 голов и 23 результативные передачи после 34 игр сезона МЛС. К тому же Месси был признан самым ценным игроком прошедшего турнира.

30 ноября аргентинский футболист оформил мировой рекорд и впервые вывел "Майами" в финал Кубка МЛС.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
