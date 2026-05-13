Рыбакина отдала победу в четвертьфинале "тысячника" в Риме

Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина не прошла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в четвертьфинале соревнований Рыбакина играла с десятой ракеткой мира украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

Встреча состоялась в трех сетах со счетом 2:6, 6:4, 6:4 в пользу Свитолиной.

Сам матч шел 2 часа 25 минут . За это время Рыбакина реализовала четыре брейк-пойнта из 20 заработанных, допустила пять двойных ошибок и выполнила семь эйсов.

Свитолина допустила пять двойных ошибок, выполнила одну подачу навылет и реализовала четыре брейк-пойнта из 13. Теперь счет их личных встреч стал ничейным – 4:4.

В полуфинале "Мастерса" в Риме Свитолина встретится с третьей ракеткой мира Игой Швёнтек (Польша).

Ранее Рыбакина разгромила экс-первую ракетку мира на турнире в Риме и высказалась по этому поводу.