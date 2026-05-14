#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
474.04
555.01
6.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
474.04
555.01
6.45
Спорт

Свитолина вышла в финал турнира в Риме, обыграв Рыбакину и Швёнтек

Свитолина - Гауфф, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 04:40 Фото: j48tennis
В полуфинале обидчица Елены Рыбакиной украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла Игу Швёнтек и вышла в финал, сообщает Zakon.kz.

Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут.

Свитолина – Швентек, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 04:40

Фото: j48tennis

За игру Свитолина:

  • сделала две подачи навылет;
  • допустила шесть двойных ошибок;
  • реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных.

На счету Швёнтек два эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16. Таким образом матч завершился со счетом 6:4, 2:6, 6:2.

31-летняя Элина Свитолина стала первой украинской теннисисткой, достигшей третьей строчки мирового рейтинга WTA в 2017 и 2019 годах. Она – бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в Токио и победительница множества турниров WTA. В апреле 2021 года Элина Свитолина объявила о своей помолвке с французским теннисистом Гаэлем Монфисом, а в октябре 2022 года у пары родилась дочь.

В финале лучшую теннисистку Украины (№10 WTA) ждет американка Кори Гауфф.

Свитолина – Гауфф, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 04:40

Фото: WTA

Вторая ракетка мира и лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина представила форму, в которой выступит на предстоящем турнире "Ролан Гаррос"-2026.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Первая ракетка Казахстана
05:57, 14 мая 2026
Свитолина высказалась после победы над Рыбакиной в четвертьфинале римского турнира
Елена Рыбакина обыграла первую ракетку мира и вышла в финал турнира WTA-500
20:09, 20 апреля 2024
Елена Рыбакина обыграла первую ракетку мира и вышла в финал турнира WTA-500
Елена Рыбакина, теннис, Ига Швентек, США
00:00, 18 августа 2025
Рыбакина не сумела пробиться в финал турнира WTA-1000 в Цинциннати
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
sportarena.kz
04:25, 15 мая 2026
Обидчица Рыбакиной оставила Швёнтек без финала "тысячника" в Риме
Роман Шефер
03:56, 15 мая 2026
Казахстанский голкипер перешёл в "Бейбарыс"
КФФ
03:20, 15 мая 2026
КФФ отреагировала на обращение клубов из-за недовольства судейством
чемпионат Азии
02:59, 15 мая 2026
Пять финалов Казахстан – Узбекистан: расписание боёв на чемпионате Азии по боксу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: