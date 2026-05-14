Свитолина вышла в финал турнира в Риме, обыграв Рыбакину и Швёнтек

В полуфинале обидчица Елены Рыбакиной украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла Игу Швёнтек и вышла в финал, сообщает Zakon.kz.

Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут.

За игру Свитолина:

сделала две подачи навылет;

допустила шесть двойных ошибок;

реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных.

На счету Швёнтек два эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16. Таким образом матч завершился со счетом 6:4, 2:6, 6:2.

31-летняя Элина Свитолина стала первой украинской теннисисткой, достигшей третьей строчки мирового рейтинга WTA в 2017 и 2019 годах. Она – бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в Токио и победительница множества турниров WTA. В апреле 2021 года Элина Свитолина объявила о своей помолвке с французским теннисистом Гаэлем Монфисом, а в октябре 2022 года у пары родилась дочь.

В финале лучшую теннисистку Украины (№10 WTA) ждет американка Кори Гауфф.

