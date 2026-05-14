Свитолина высказалась после победы над Рыбакиной в четвертьфинале римского турнира

10-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина дала комментарий после победы над казахстанкой Еленой Рыбакиной в Риме (Италия), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, Элина Свитолина в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) обошла вторую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину – 2:6, 6:4, 6:4.

"После рождения нашей прекрасной дочери Скай для меня особенно ценно переживать такие моменты на корте. Возвращение в топ-10, участие в больших матчах, победы в них – все это дарит мне невероятные и очень дорогие сердцу эмоции, которые мотивируют продолжать и добиваться еще большего", – цитирует Свитолину The Tennis Letter.

В полуфинале "Мастерса" в Риме Свитолина сыграет с третьей ракеткой мира Игой Швёнтек (Польша).

