Рыбакина опубликовала пост после поражения на турнире в Риме
Фото: Instagram/lenarybakina
Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина оставила в соцсетях пост после проигрыша на турнире WTA 1000 в Риме (Италия), сообщает Zakon.kz.
Публикацию казахстанки сопроводили памятные фото.
"Говорят, что все дороги ведут в Рим. Спасибо большое и увидимся в следующем году. Пока, Рим", – высказалась Рыбакина в посте.
В четвертьфинале соревнований Рыбакина встретилась с десятой ракеткой мира украинской теннисисткой Элиной Свитолиной и уступила сопернице со счетом 2:6, 6:4, 6:4.
Теперь Свитолина смогла ворваться в финал турнира. Недавно она раскрыла ожидания от финала "тысячника" в Риме
