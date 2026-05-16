Спорт

Рыбакина опубликовала пост после поражения на турнире в Риме

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2026 06:50 Фото: Instagram/lenarybakina
Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина оставила в соцсетях пост после проигрыша на турнире WTA 1000 в Риме (Италия), сообщает Zakon.kz.

Публикацию казахстанки сопроводили памятные фото.

"Говорят, что все дороги ведут в Рим. Спасибо большое и увидимся в следующем году. Пока, Рим", – высказалась Рыбакина в посте.

В четвертьфинале соревнований Рыбакина встретилась с десятой ракеткой мира украинской теннисисткой Элиной Свитолиной и уступила сопернице со счетом 2:6, 6:4, 6:4.

Теперь Свитолина смогла ворваться в финал турнира. Недавно она раскрыла ожидания от финала "тысячника" в Риме

Аксинья Титова
