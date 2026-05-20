#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
471.93
548.43
6.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
471.93
548.43
6.61
Спорт

"Хочу, чтобы ты умерла": Соболенко ответила на хейт в соцсетях в свой адрес

Первая ракетка мира, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 06:30 Фото: Instagram/arynasabalenka
Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко рассказала о своем отношении к негативным комментариям в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Как передает sportarena.kz со ссылкой на Vogue, теннисистка отметила, что в глобальной Сети критиков меньше.

По словам Арины, "когда у человека много любви, внимания и успеха, всегда найдутся люди, которые будут осуждать".

"Осуждать твою внешность, стоны на корте, национальность, даже личную жизнь и твои решения. Я редко читаю комментарии, но иногда вижу что-то в социальных сетях и спрашиваю менеджера: "Меня правда так ненавидят?". А потом я выхожу на стадион и чувствую огромную поддержку. И понимаю: в интернете таких людей очень мало, просто они очень громкие. Иногда заходишь в профиль – там мама троих детей, счастливая семья, идеальная обычная жизнь. И при этом она пишет тебе: "Я хочу, чтобы ты умерла", "Пусть твоя семья заболеет раком". И я думаю: с этой планетой что-то не так", – говорит Соболенко.

Ранее появился обновленный рейтинг Чемпионской гонки WTA, в котором продолжают лидеровать лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина и Арина Соболенко.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Первая ракетка мира Арина Соболенко
04:44, 13 ноября 2025
Соболенко стыдно смотреть свои игры
WTA 1000 в Мадриде
06:00, 21 апреля 2026
Выпускайте Кракена: фанаты Соболенко желают ей победы в Мадриде
Первая ракетка мира
06:20, 14 ноября 2025
Арина Соболенко раскрыла подробности отношений со своим бойфрендом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Названы приоритетные соперники для возвращения Василия Ломаченко
07:19, Сегодня
Названы приоритетные соперники для возвращения Василия Ломаченко
Максим Самородов вспомнил сильную речь Магомеда Адиева в матче с Данией
06:51, Сегодня
Максим Самородов вспомнил сильную речь Магомеда Адиева в матче с Данией
Экс-капитан сборной Беларуси Игорь Стасевич высказался об условиях в казахстанском футболе
06:20, Сегодня
Экс-капитан сборной Беларуси Игорь Стасевич высказался об условиях в казахстанском футболе
&quot;Не передам эти эмоции&quot;: Максим Самородов вспомнил свой дебют за сборную Казахстана
05:49, Сегодня
"Не передам эти эмоции": Максим Самородов вспомнил свой дебют за сборную Казахстана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: