"Хочу, чтобы ты умерла": Соболенко ответила на хейт в соцсетях в свой адрес

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко рассказала о своем отношении к негативным комментариям в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Как передает sportarena.kz со ссылкой на Vogue, теннисистка отметила, что в глобальной Сети критиков меньше.

По словам Арины, "когда у человека много любви, внимания и успеха, всегда найдутся люди, которые будут осуждать".

"Осуждать твою внешность, стоны на корте, национальность, даже личную жизнь и твои решения. Я редко читаю комментарии, но иногда вижу что-то в социальных сетях и спрашиваю менеджера: "Меня правда так ненавидят?". А потом я выхожу на стадион и чувствую огромную поддержку. И понимаю: в интернете таких людей очень мало, просто они очень громкие. Иногда заходишь в профиль – там мама троих детей, счастливая семья, идеальная обычная жизнь. И при этом она пишет тебе: "Я хочу, чтобы ты умерла", "Пусть твоя семья заболеет раком". И я думаю: с этой планетой что-то не так", – говорит Соболенко.

