#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
524.32
609.05
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
524.32
609.05
6.52
Спорт

Арина Соболенко раскрыла подробности отношений со своим бойфрендом

Первая ракетка мира , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 06:20 Фото: Instagram/georgiosfrangulis
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко поделилась подробностями своих отношений с бразильским гонщиком и предпринимателем Георгиосом Франгулисом, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала спортсменка в интервью на ютуб-канале Александра Соколовского, ее избранник тоже довольно сильный человек, и тоже эмоциональный, поэтому "им лучше не эмоционировать вдвоем".

"Повезло, что у него бизнес по всему миру и всегда находятся моменты, которые ему нужно делать. Грубо говоря, сейчас он, скорее, подстроил свой график под мой. Он говорит своей команде, где он будет, и занимается вещами, которые можно решить в каждой стране. Плюс он постоянно на телефоне, на созвонах. Мне повезло, потому что я уже не смогу строить отношения на расстоянии. У меня уже нет в них веры. Дома я вообще превращаюсь в котенка. Только не обижайте меня. И спокойно ухожу на второй план. Хотя, конечно, есть моменты, когда нужно отстаивать свои интересы, свое видение, что-то ты не готова менять", – поделилась Соболенко.

Ранее оказалось, что четырехкратная чемпионка турниров "Большого шлема" и первая ракетка мира не может смотреть на собственные игры.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Арина Соболенко и ее возлюбленный отправились на отдых
08:55, 29 января 2025
Арина Соболенко и ее возлюбленный отправились на отдых
"Куда ты, туда и я": Арина Соболенко показала новые фото с бойфрендом из Парижа
17:44, 19 ноября 2024
"Куда ты, туда и я": Арина Соболенко показала новые фото с бойфрендом из Парижа
Арина Соболенко рассказала, каково это – выигрывать 18 раз подряд
19:40, 30 августа 2025
Арина Соболенко рассказала, каково это – выигрывать 18 раз подряд
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: