#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
471.93
548.43
6.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
471.93
548.43
6.61
Спорт

Неймар не сдержал своих эмоций после вызова в сборную Бразилию на ЧМ-2026

Футбол Комент Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 17:57 Фото: Instagram/neymarjr
Накануне самая титулованная футбольная сборная планеты Бразилия назвала свой состав для участия в предстоящем мундиале, куда был включен знаменитый Неймар. Сам же форвард и его фанаты до последнего момента не были уверены, что его вернут, сообщает Zakon.kz.

Однако опытный итальянский наставник "пентакампионов" Карло Анчелотти дал шанс 34-летнему футболисту проявить себя на ЧМ-2026.

Сам же Неймар после этой новости рассказал об огромной эмоциональной нагрузке, связанной с возвращением на международную арену. Он признался, что расплакался после включения в состав сборной Бразилии.

Звезда "Сантоса" поделился впечатлениями от изнурительного пути к восстановлению после длительной травмы, благодаря которому он смог заслужить место в команде Анчелотти.

"Я плакал несколько часов, добиться этого было непросто. После того, как объявили мое имя, я понял, что все преодоленные трудности и усилия этого стоили. Я всегда говорил, когда возвращался в эту дружину, что чувствую себя здесь как дома. Это трудно объяснить. Хочу поблагодарить всех, мой вызов случился не только для меня, но и для всех, кто участвовал в этом процессе. Для всех, кто был со мной на поле и вне его, заботился о безопасности, здоровье, еде". Неймар

Несмотря на свой статус, Неймар понимает, что дорога в стартовом составе не сразу будет дана. Анчелотти уже дал понять, что история игрока не гарантирует привилегий, так как внутренняя конкуренция за место в составе будет очень острой во время подготовки в США.

Тем не менее, форвард сохраняет оптимизм и сосредоточен на единстве команды.

"Спасибо за поддержку, за то, что всегда верили в меня. Я здесь, чтобы поблагодарить вас за поддержку на протяжении всей моей карьеры. Мы все вместе с Бразилией движемся к шестому титулу".Неймар

Нападающий "Сантоса" не выступал за пятикратных чемпионов мира с 2023 года из-за череды травм.

Бразилия на ЧМ-2026 выступит в группе С с командами Марокко, Гаити и Шотландии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол Состав Бразилии
09:33, 19 мая 2026
Бразилия ликует – Неймар попал в состав сборной на ЧМ-2026 по футболу
Неймар пропустит игры за сборную Бразилии в марте
08:52, 16 марта 2025
Неймар пропустит игры за сборную Бразилии
Футбол Фанат Поступок
17:35, 13 октября 2023
Пачка с попкорном "прилетела" в голову Неймара после матча сборной Бразилии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: НОК РК
18:37, Сегодня
Григорий Ломакин без проблем вышел в четвертьфинал парного турнира в Индии
Фото: ФК &quot;Кызылжар&quot;
18:18, Сегодня
"Кызылжар" может остаться без главного тренера
Стали известны зарплаты турнира UFC Fight Night 271
17:41, Сегодня
Стали известны зарплаты бойцов турнира UFC Fight Night 271
Возвращение: Ломаченко может получить бой с "Танком" из США Дэвисом
17:14, Сегодня
Ломаченко может получить бой с "Танком" Дэвисом из США
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: