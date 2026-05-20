Неймар не сдержал своих эмоций после вызова в сборную Бразилию на ЧМ-2026

Накануне самая титулованная футбольная сборная планеты Бразилия назвала свой состав для участия в предстоящем мундиале, куда был включен знаменитый Неймар. Сам же форвард и его фанаты до последнего момента не были уверены, что его вернут, сообщает Zakon.kz.

Однако опытный итальянский наставник "пентакампионов" Карло Анчелотти дал шанс 34-летнему футболисту проявить себя на ЧМ-2026.

Сам же Неймар после этой новости рассказал об огромной эмоциональной нагрузке, связанной с возвращением на международную арену. Он признался, что расплакался после включения в состав сборной Бразилии.

Звезда "Сантоса" поделился впечатлениями от изнурительного пути к восстановлению после длительной травмы, благодаря которому он смог заслужить место в команде Анчелотти.

"Я плакал несколько часов, добиться этого было непросто. После того, как объявили мое имя, я понял, что все преодоленные трудности и усилия этого стоили. Я всегда говорил, когда возвращался в эту дружину, что чувствую себя здесь как дома. Это трудно объяснить. Хочу поблагодарить всех, мой вызов случился не только для меня, но и для всех, кто участвовал в этом процессе. Для всех, кто был со мной на поле и вне его, заботился о безопасности, здоровье, еде". Неймар

Несмотря на свой статус, Неймар понимает, что дорога в стартовом составе не сразу будет дана. Анчелотти уже дал понять, что история игрока не гарантирует привилегий, так как внутренняя конкуренция за место в составе будет очень острой во время подготовки в США.

Тем не менее, форвард сохраняет оптимизм и сосредоточен на единстве команды.

"Спасибо за поддержку, за то, что всегда верили в меня. Я здесь, чтобы поблагодарить вас за поддержку на протяжении всей моей карьеры. Мы все вместе с Бразилией движемся к шестому титулу". Неймар

Нападающий "Сантоса" не выступал за пятикратных чемпионов мира с 2023 года из-за череды травм.

Бразилия на ЧМ-2026 выступит в группе С с командами Марокко, Гаити и Шотландии.