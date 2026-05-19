Бразилия ликует – Неймар попал в состав сборной на ЧМ-2026 по футболу
34-летний нападающий "Сантоса" вошел в число 26 игроков, которых итальянский специалист внес в свой список для участия на ЧМ-2026.
Эта новость сразу же вызвала бурю радостных эмоций у многочисленной толпы местных журналистов и специалистов, включая огромную армию фанатов.
Неймар является рекордсменом сборной Бразилии по количеству забитых голов – 79. За "пентакампионов" он выступает с 2010 года.
А в нынешнем сезоне за 15 матчей в майке "Сантоса" форвард забил шесть голов и сделал четыре ассиста.
"Неймар будет важным игроком для нас на чемпионате мира. Весь год следили за его игрой и пришли к выводу, что в последнее время в его выступлениях появилась стабильность, он находится в хорошей физической форме".Карло Анчелотти
Что касается остальных 25 бразильских футболистов, которых Анчелотти берет с собой на будущий мундиаль, то они находятся в следующем порядке:
Вратари: Алисон Бекер ("Ливерпуль"), Эдерсон ("Фенербахче") и Вевертон Перейра да Силва ("Гремио").
Защитники: Дуглас Сантос ("Зенит"), Алекс Сандро ("Фламенго"), Бремер ("Ювентус"), Данило ("Фламенго"), Габриэл Магальяйнс ("Арсенал"), Рожер Ибаньес ("Аль-Ахли"), Перейра Лео ("Фламенго"), Маркиньос (ПСЖ) и Уэсли Франса ("Рома").
Полузащитники: Лукас Пакета ("Фламенго"), Бруно Гимарайнс ("Ньюкасл"), Каземиро ("Манчестер Юнайтед"), Фабиньо ("Аль-Иттихад") и Данило дос Сантос де Оливейра ("Ботафого").
Нападающие: Луис Энрике ("Зенит"), Эндрик ("Лион"), Габриэл Мартинелли ("Арсенал"), Игор Тьяго ("Брентфорд"), Матеус Кунья ("Манчестер Юнайтед"), Рафинья ("Барселона"), Винисиус Жуниор ("Реал") и Райан Витор Симплисио Роша ("Борнмут").
На групповой стадии ЧМ-2026 Бразилия сыграет с командами Марокко, Гаити и Шотландии.
