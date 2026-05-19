Спорт

Бразилия ликует – Неймар попал в состав сборной на ЧМ-2026 по футболу

Футбол Состав Бразилии, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 09:33 Фото: Instagram/neymarjr
19 мая главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти назвал окончательный состав своей команды для поездки на мировое первенство 2026 года, где главной новостью стало возвращение знаменитого Неймара, о чем мечтали миллионы его фанатов, сообщает Zakon.kz.

34-летний нападающий "Сантоса" вошел в число 26 игроков, которых итальянский специалист внес в свой список для участия на ЧМ-2026.

Эта новость сразу же вызвала бурю радостных эмоций у многочисленной толпы местных журналистов и специалистов, включая огромную армию фанатов.

Неймар является рекордсменом сборной Бразилии по количеству забитых голов – 79. За "пентакампионов" он выступает с 2010 года.

А в нынешнем сезоне за 15 матчей в майке "Сантоса" форвард забил шесть голов и сделал четыре ассиста.

"Неймар будет важным игроком для нас на чемпионате мира. Весь год следили за его игрой и пришли к выводу, что в последнее время в его выступлениях появилась стабильность, он находится в хорошей физической форме".Карло Анчелотти

Что касается остальных 25 бразильских футболистов, которых Анчелотти берет с собой на будущий мундиаль, то они находятся в следующем порядке:

Вратари: Алисон Бекер ("Ливерпуль"), Эдерсон ("Фенербахче") и Вевертон Перейра да Силва ("Гремио").

Защитники: Дуглас Сантос ("Зенит"), Алекс Сандро ("Фламенго"), Бремер ("Ювентус"), Данило ("Фламенго"), Габриэл Магальяйнс ("Арсенал"), Рожер Ибаньес ("Аль-Ахли"), Перейра Лео ("Фламенго"), Маркиньос (ПСЖ) и Уэсли Франса ("Рома").

Полузащитники: Лукас Пакета ("Фламенго"), Бруно Гимарайнс ("Ньюкасл"), Каземиро ("Манчестер Юнайтед"), Фабиньо ("Аль-Иттихад") и Данило дос Сантос де Оливейра ("Ботафого").

Нападающие: Луис Энрике ("Зенит"), Эндрик ("Лион"), Габриэл Мартинелли ("Арсенал"), Игор Тьяго ("Брентфорд"), Матеус Кунья ("Манчестер Юнайтед"), Рафинья ("Барселона"), Винисиус Жуниор ("Реал") и Райан Витор Симплисио Роша ("Борнмут").

На групповой стадии ЧМ-2026 Бразилия сыграет с командами Марокко, Гаити и Шотландии.

Между тем "Манчестер Юнайтед" на днях после двух неудачных сезонов впервые добрался до медалей АПЛ.

Куандык Шынасилов
