Бразилия ликует – Неймар попал в состав сборной на ЧМ-2026 по футболу

19 мая главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти назвал окончательный состав своей команды для поездки на мировое первенство 2026 года, где главной новостью стало возвращение знаменитого Неймара, о чем мечтали миллионы его фанатов, сообщает Zakon.kz.

34-летний нападающий "Сантоса" вошел в число 26 игроков, которых итальянский специалист внес в свой список для участия на ЧМ-2026.

Эта новость сразу же вызвала бурю радостных эмоций у многочисленной толпы местных журналистов и специалистов, включая огромную армию фанатов.

Неймар является рекордсменом сборной Бразилии по количеству забитых голов – 79. За "пентакампионов" он выступает с 2010 года.

А в нынешнем сезоне за 15 матчей в майке "Сантоса" форвард забил шесть голов и сделал четыре ассиста.

"Неймар будет важным игроком для нас на чемпионате мира. Весь год следили за его игрой и пришли к выводу, что в последнее время в его выступлениях появилась стабильность, он находится в хорошей физической форме". Карло Анчелотти

Что касается остальных 25 бразильских футболистов, которых Анчелотти берет с собой на будущий мундиаль, то они находятся в следующем порядке:

Вратари: Алисон Бекер ("Ливерпуль"), Эдерсон ("Фенербахче") и Вевертон Перейра да Силва ("Гремио").

Защитники: Дуглас Сантос ("Зенит"), Алекс Сандро ("Фламенго"), Бремер ("Ювентус"), Данило ("Фламенго"), Габриэл Магальяйнс ("Арсенал"), Рожер Ибаньес ("Аль-Ахли"), Перейра Лео ("Фламенго"), Маркиньос (ПСЖ) и Уэсли Франса ("Рома").

Полузащитники: Лукас Пакета ("Фламенго"), Бруно Гимарайнс ("Ньюкасл"), Каземиро ("Манчестер Юнайтед"), Фабиньо ("Аль-Иттихад") и Данило дос Сантос де Оливейра ("Ботафого").

Нападающие: Луис Энрике ("Зенит"), Эндрик ("Лион"), Габриэл Мартинелли ("Арсенал"), Игор Тьяго ("Брентфорд"), Матеус Кунья ("Манчестер Юнайтед"), Рафинья ("Барселона"), Винисиус Жуниор ("Реал") и Райан Витор Симплисио Роша ("Борнмут").

На групповой стадии ЧМ-2026 Бразилия сыграет с командами Марокко, Гаити и Шотландии.

