Куата Хамитова оштрафовали после скандального ролика в Атырау
Кадры, вызвавшие возмущение пользователей социальных сетей, появились в Instagram-аккаунте afishi_atyrau. На видео девушка приветствует бойца, высунувшись из окна автомобиля прямо во время движения по проспекту Абылхайыр хана. Сам Куат Хамитов в этот момент управляет машиной, не пристегнувшись ремнем безопасности.
Ролик снимали в качестве разогрева к турниру Batyr Fighting Championship, где 23 мая должен пройти бой Хамитова с иранцем Али Хейбати, однако комментаторы креатив не оценили и потребовали наказать нарушителей ПДД.
В пресс-службе Департамента полиции Атырауской области сообщили, что провели проверку по публикации в соцсетях.
По результатам разбирательства к ответственности привлекли 24-летнего и 22-летнего пассажиров автомобиля Toyota Camry, которые не пристегнулись и высовывались из салона, а также 20-летнего водителя этой иномарки.
К административной ответственности привлекли и самого 38-летнего Куата Хамитова, который управлял элитным автомобилем.
"Также 38-летний водитель автомобиля Mustang привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством без пристегнутого ремня безопасности", – сообщили корреспонденту Zakon.kz 21 мая 2026 года в пресс-службе ДП.
Стражи порядка также призвали всех участников движения строго соблюдать ПДД и напомнили о неотвратимости наказания.
