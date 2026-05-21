Спорт

Куата Хамитова оштрафовали после скандального ролика в Атырау

Куата Хамитова оштрафовали, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 22:48 Фото: Instagram/kuat__khamitov
Казахстанского бойца ММА Куата Хамитова оштрафовали после скандального ролика, снятого в Атырау. Полицейские привлекли спортсмена и других участников видео к административной ответственности за грубые нарушения правил дорожного движения, передает Zakon.kz.

Кадры, вызвавшие возмущение пользователей социальных сетей, появились в Instagram-аккаунте afishi_atyrau. На видео девушка приветствует бойца, высунувшись из окна автомобиля прямо во время движения по проспекту Абылхайыр хана. Сам Куат Хамитов в этот момент управляет машиной, не пристегнувшись ремнем безопасности.

Ролик снимали в качестве разогрева к турниру Batyr Fighting Championship, где 23 мая должен пройти бой Хамитова с иранцем Али Хейбати, однако комментаторы креатив не оценили и потребовали наказать нарушителей ПДД.

В пресс-службе Департамента полиции Атырауской области сообщили, что провели проверку по публикации в соцсетях.

По результатам разбирательства к ответственности привлекли 24-летнего и 22-летнего пассажиров автомобиля Toyota Camry, которые не пристегнулись и высовывались из салона, а также 20-летнего водителя этой иномарки.

К административной ответственности привлекли и самого 38-летнего Куата Хамитова, который управлял элитным автомобилем.

"Также 38-летний водитель автомобиля Mustang привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством без пристегнутого ремня безопасности", – сообщили корреспонденту Zakon.kz 21 мая 2026 года в пресс-службе ДП.

Стражи порядка также призвали всех участников движения строго соблюдать ПДД и напомнили о неотвратимости наказания.

Ранее сообщалось, что Куат Хамитов сделал важное заявление.

