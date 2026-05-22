Роналду оформил дубль за "Аль-Наср" и впервые стал чемпионом Саудовской Аравии

По итогам заключительного 34-го тура саудовской Суперлиги новым чемпионом страны стал ФК "Аль-Наср", который в последнем матче сезона дома разгромил "Дамак" со счетом 4:1 благодаря двум мячам своего капитана Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

Клуб из Эр-Рияда открыл счет на 35-й минуте, когда головой точно пробил сенегальский нападающий Садио Мане. После перерыва Кингсли Коман удвоил преимущество хозяев поля.

Гости вскоре с пенальти сократили отставание. Но далее наступили звездные минуты лидера "Аль-Насра" Криштиану Роналду, который забил третий мяч своей команды.

Спустя время он оформил дубль и закрыл все вопросы о победителе в этом матче. Благодаря этой победе подопечные Жорже Жезуша набрали 86 очков и завершили сезон на первом месте в турнирной таблице.

Для 41-летнего Роналду это дебютное чемпионство в Саудовской Аравии за три года его выступления здесь. Футболист после двух забитых мячей прослезился на поле и на скамейке запасных, куда ушел на последних минутах встречи.

В прошедшем сезоне саудовского чемпионата Криштиану выходил на поле 30 раз, где забил 28 голов и сделал два ассиста.

Нынешний трофей для португальца является 35-м в его профессиональной карьере. До этого он брал "золото" один раз со "Спортингом", "Манчестер Юнайтед" (9). "Реал" (15), "Ювентус" (5), "Аль-Наср" (2) и сборная Португалии (2).

Также нельзя не отметить, что легендарный нападающий положил в свою копилку высшую медаль четвертого чемпионата. Ранее он удостаивался титула в АПЛ, Ла Лиге и Серии А.

Плюс ко всем достижениям, Роналду довел счет своих забитых голов до 973-х в карьере, из них 830 на клубном уровне и 143 за сборную Португалии.

Теперь у великого футболиста остается единственная мечта в жизни – поднять Кубок Мира над головой, который попытается получить в своей шестой попытке уже скоро.