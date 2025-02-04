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Спорт

Роналду оформил дубль с победой "Аль-Насра" в азиатской Лиге чемпионов

Футбол Дубль Португальца , фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 10:02 Фото: Instagram/alnassr
В ночь на 4 февраля капитан саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду забил 922-й и 923-й голы в своей карьере. Португалец сделал дубль в матче с "Аль-Васлем" в рамках Лиги чемпионов Азии, сообщает Zakon.kz.

39-летний нападающий сначала реализовал пенальти в конце первого тайма поединка с "Аль-Васлем" из ОАЭ. Затем он забил с игры на 78-й минуте встречи.

"Аль-Наср", который был хозяином этого матча, в общей сложности 4 раза огорчал вратаря соперничающей команды. В итоге команда Роналду праздновала успех со счетом 4:0.  

А сам Криштиану довел личную копилку забитых мячей до 923-х точных попаданий, 788 из них на клубном уровне и 135 в составе португальской сборной.

Также стоит отметить, что лидер "Аль-Насра" отмечается взятием ворот уже в четвертом матче подряд.

30 января Роналду отличился в саудовском чемпионате, когда в оригинальном стиле оформил свой 921-й карьерный гол.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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