Роналду оформил дубль с победой "Аль-Насра" в азиатской Лиге чемпионов
Фото: Instagram/alnassr
В ночь на 4 февраля капитан саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду забил 922-й и 923-й голы в своей карьере. Португалец сделал дубль в матче с "Аль-Васлем" в рамках Лиги чемпионов Азии, сообщает Zakon.kz.
39-летний нападающий сначала реализовал пенальти в конце первого тайма поединка с "Аль-Васлем" из ОАЭ. Затем он забил с игры на 78-й минуте встречи.
"Аль-Наср", который был хозяином этого матча, в общей сложности 4 раза огорчал вратаря соперничающей команды. В итоге команда Роналду праздновала успех со счетом 4:0.
А сам Криштиану довел личную копилку забитых мячей до 923-х точных попаданий, 788 из них на клубном уровне и 135 в составе португальской сборной.
Также стоит отметить, что лидер "Аль-Насра" отмечается взятием ворот уже в четвертом матче подряд.
30 января Роналду отличился в саудовском чемпионате, когда в оригинальном стиле оформил свой 921-й карьерный гол.
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