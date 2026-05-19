Криштиану Роналду поедет на шестой чемпионат мира по футболу

Несколько минут назад сборная Португалии объявила свой состав на ЧМ-2026 по футболу. В этой заявке на предстоящий турнир нашлось место и 41-летнему нападающему саудовского "Аль-Насра" – Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

Будущий мундиаль станет шестым в профессиональной карьере лучшего снайпера мирового футбола. А дебютировал Роналду на планетарном первенстве еще в 2006 году, когда турнир проходил в Германии.

Бельгийский наставник сборной Португалии Роберто Мартинес сегодня включил капитана "Аль-Насра" в окончательный список своей команды.

В итоге список "европейских бразильцев" получился следующим образом:

Вратари: Диогу Кошта ("Порту"), Жозе Са ("Вулверхэмптон"), Руй Силва ("Спортинг") и Рикарду Велью ("Генчлербирлиги").

Защитники: Диогу Далот ("Манчестер Юнайтед"), Матеуш Нунес ("Манчестер Сити"), Нелсон Семеду ("Фенербахче"), Жоау Канселу ("Барселона"), Нуну Мендеш (ПСЖ), Гонсалу Инасиу ("Спортинг"), Ренату Вейга ("Вильярреал"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити") и Томаш Араужу ("Бенфика").

Полузащитники: Рубен Невеш ("Аль-Хиляль"), Саму Кошта ("Мальорка"), Жоау Невеш (ПСЖ), Витинья (ПСЖ), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") и Бернарду Силва ("Манчестер Сити").

Нападающие: Жоау Феликс ("Аль-Наср"), Франсишку Тринкан ("Спортинг"), Франсишку Консейсау ("Ювентус"), Педру Нету ("Челси"), Рафаэл Леау ("Милан"), Гонсалу Гедеш ("Реал Сосьедад"), Гонсалу Рамуш (ПСЖ) и Криштиану Роналду ("Аль-Наср").

Португалия на ЧМ-2026 попала в группу K, где будет соперничать с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией.

Сам же Роналду на прошлой неделе на последних секундах упустил "золото" саудовской лиги.

