Александр Бублик остановился в шаге от финала турнира ATP 250 в Женеве

Лучший теннисист Казахстана и десятая ракетка мира Александр Бублик сыграл в полуфинале турнира серии ATP 250 в Женеве (Швейцария), сообщает Zakon.kz.

За выход в финал казахстанский теннисист встретился с американцем Лёрнером Тиеном, занимающим 20-е место в мировом рейтинге ATP. Матч завершился в трех сетах со счетом 6:1, 4:6, 7:5 в пользу американца.

Таким образом, Тиен вышел в финал соревнований. В финале его соперником станет аргентинец Мариано Навоне, который располагается на 42-й строчке мирового рейтинга.

Общий призовой фонд турнира в Женеве составляет 612 620 евро. Победитель соревнований получит 93 175 евро и 250 рейтинговых очков ATP. Финальный матч турнира состоится 23 мая.

