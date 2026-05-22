#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
470.8
545.99
6.6
Спорт

Александр Бублик остановился в шаге от финала турнира ATP 250 в Женеве

Бублик остановился в полуфинале, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 21:04 Фото: Instagram/bublik
Лучший теннисист Казахстана и десятая ракетка мира Александр Бублик сыграл в полуфинале турнира серии ATP 250 в Женеве (Швейцария), сообщает Zakon.kz.

За выход в финал казахстанский теннисист встретился с американцем Лёрнером Тиеном, занимающим 20-е место в мировом рейтинге ATP. Матч завершился в трех сетах со счетом 6:1, 4:6, 7:5 в пользу американца.

Таким образом, Тиен вышел в финал соревнований. В финале его соперником станет аргентинец Мариано Навоне, который располагается на 42-й строчке мирового рейтинга.

Общий призовой фонд турнира в Женеве составляет 612 620 евро. Победитель соревнований получит 93 175 евро и 250 рейтинговых очков ATP. Финальный матч турнира состоится 23 мая.

Ранее сообщалось, что Бублик прошел в полуфинал турнира ATP-250 в Женеве.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Александр Бублик начал турнир в Женеве с уверенной победы
01:50, 21 мая 2026
Александр Бублик начал турнир в Женеве с уверенной победы
Бублик вышел в финал турнира в Бельгии
21:16, 21 октября 2023
Александр Бублик вышел в финал турнира ATP-250 в Бельгии
Первая ракетка Казахстана
02:30, 22 мая 2026
Бублик "вырвал" победу в четвертьфинале турнира в Женеве
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: WTA
21:24, Сегодня
Заслуженный тренер России Янчук рассказал, чего не хватает Рыбакиной
Фото: ФК &quot;Каспий&quot;
20:56, Сегодня
"Каспий" и "Иртыш" разошлись миром в матче КПЛ-2026
Фото: ATP
20:48, Сегодня
Александр Бублик не смог выйти в финал турнира в Женеве
Фото: ATP
20:15, Сегодня
Рафаэль Надаль рассказал о самом запоминающимся финале "Ролан Гаррос"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: