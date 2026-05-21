Спорт

Бублик "вырвал" победу в четвертьфинале турнира в Женеве

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 02:30
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (10-й в мировом рейтинге) прошел в полуфинал турнира ATP-250 в Женеве (Швейцария), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в четвертьфинале казахстанец обошел ракетку из Франции Артура Риндеркнеха (24-я ракетка мира) со счетом 5:7, 6:4, 6:2. Матч шел 1 час 56 минут.

Теперь, в полуфинале турнира в Женеве, Бублик встретится с американцем Лернером Тиеном.

Общий призовой фонд турнира составляет 612 620 евро. Победитель соревнований получит 93 175 евро и 250 рейтинговых очков ATP, а финалист – 54 360 евро и 165 очков.

Ранее Александр Бублик начал турнир в Женеве с уверенной победы.

Аксинья Титова
