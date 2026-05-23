Спорт

Казахстанец поднялся на пьедестал чемпионата Азии по таеквондо

Фото: olympic.kz
В Улан-Баторе (Монголия) продолжается чемпионат Азии по таеквондо. В очередной соревновательный день на пьедестал поднялся представитель команды Казахстана Самирхон Абабакиров. На континентальном турнире Абабакиров представлял страну в весовой категории до 63 кг, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен дошел до полуфинала, где встретился с Махди Хаджимусаи (Иран).

Поединок за выход в финал выиграл Хаджимусаи со счетом 2:0. Абабакиров стал бронзовым призером чемпионата Азии.

Добавим, что ранее третьими на ЧА стали Еркебулан Енсегенов (до 54 кг), Назым Махмутова (до 73 кг) и Эльдар Биримбай (до 74 кг).

Ранее сообщалось, что Казахстан завоевал третью "бронзу" на чемпионате Азии по таеквондо.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
