Казахстан завоевал третью "бронзу" на чемпионате Азии по таеквондо
Казахстанская таеквондистка Назым Махмутова завоевала бронзовую медаль чемпионата Азии в Улан-Баторе (Монголия). Спортсменка стала третьей в весовой категории до 73 кг, сообщает Zakon.kz.
В полуфинале турнира казахстанка встретилась с представительницей Китая Сун Цзе. Победу в поединке за выход в финал одержала китаянка – 2:1.
Таким образом, теперь в активе сборной Казахстана три медали. До этого третьими стали Еркебулан Енсегенов (до 54 кг) и Эльдар Биримбай (до 74 кг).
Ранее сообщалось, что казахстанская таеквондистка признана лучшей в мире среди юниоров в Узбекистане.
