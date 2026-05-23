Казахстанские спортсмены триумфально начали ЧА по борьбе во Вьетнаме

Фото: olympic.kz

В Дананге (Вьетнам) стартовал молодежный чемпионат Азии по борьбе. В первый день турнира казахстанские борцы греко-римского стиля завоевали два "золота", три "серебра" и одну "бронзу", сообщает Zakon.kz.

На первую ступень пьедестала поднялись Айбек Айтбеков (до 60 кг) и Ислам Евлоев (до 97 кг). Ибрахим Нурмухаммед (до 72 кг), Алихан Дурсунов (до 77 кг) и Джохар Узаров (до 130 кг) стали серебряными призерами. В весовой категории до 82 кг Кирилл Минько финишировал третьим. Как отметили в пресс-службе НОК РК, молодежный чемпионат Азии продлится до 1 июня. Ранее сообщалось, что чемпионат мира-2026 по видам борьбы пройдет в Астане из-за напряженности на Ближнем Востоке.

