Спорт

Казахстанские спортсмены триумфально начали ЧА по борьбе во Вьетнаме

Фото: olympic.kz
В Дананге (Вьетнам) стартовал молодежный чемпионат Азии по борьбе. В первый день турнира казахстанские борцы греко-римского стиля завоевали два "золота", три "серебра" и одну "бронзу", сообщает Zakon.kz.

На первую ступень пьедестала поднялись Айбек Айтбеков (до 60 кг) и Ислам Евлоев (до 97 кг).

Ибрахим Нурмухаммед (до 72 кг), Алихан Дурсунов (до 77 кг) и Джохар Узаров (до 130 кг) стали серебряными призерами.

В весовой категории до 82 кг Кирилл Минько финишировал третьим.

Как отметили в пресс-службе НОК РК, молодежный чемпионат Азии продлится до 1 июня.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира-2026 по видам борьбы пройдет в Астане из-за напряженности на Ближнем Востоке.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
