Легенда тенниса высказался о финале между Рыбакиной и Соболенко на "Ролан Гаррос"

Бывшая первая ракетка мира из России Евгений Кафельников поделился ожиданиями от предстоящего турнира Большого шлема – "Ролан Гаррос"-2026, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, по словам российского спортсмена, установившаяся в Париже жаркая погода может кардинально повлиять на игру: из-за жары покрытие становится жестче, что дает колоссальное преимущество теннисисткам с мощной подачей.

"Для Лены Рыбакиной эти условия будут идеальными. Ее подача будет иметь огромный эффект... То же самое касается и Арины Соболенко", – считает Евгений Кафельников.

В то же время в эфире YouTube-канала First&Red Кафельников предположил, что жара, наоборот, усложнит задачу россиянке Мирре Андреевой, которой было бы проще играть на вязком корте после дождя.

Но несмотря на идеальные условия для лидеров, экс-первая ракетка мира уверен, что финала Соболенко – Рыбакина на "Ролан Гаррос"-2026 не состоится.

Ранее Соболенко рассказала об изменениях в отношениях с Рыбакиной и Швёнтек.