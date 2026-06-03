"Сумасшедший ветер": Соболенко назвала главную причину проигрыша на "Ролан Гаррос"

Четырехкратная победительница турниров "Большого шлема", первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко раскрыла главный фактор поражения от россиянки Дианы Шнайдер в четвертьфинале "Ролан Гаррос"-2026, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, она проиграла со счетом 6:3, 5:7, 0:6.

"Считаю, у меня были вполне хорошие возможности во втором сете, но я их завалила, а после этого она здорово заиграла. Я не смогла ментально восстановиться после второго сета, это было главной ошибкой. Не знаю, когда в последний раз проигрывала 10 геймов подряд. Полагаю, ментально угодила в очень глубокую и темную яму, не смогла выбраться из нее", – высказалась Соболенко на пресс-конференции.

Также Соболенко высказалась о факторе незакрытой крыши на стадионе.

"Не знаю, почему они не закрывают крышу, когда ветер такой сумасшедший. Но как я могу жаловаться, если почти весь матч у меня все работало как надо, а потом просто ускользнуло? Мне казалось, что ветер становится сумасшедшим, но, может, потому что ментально я была не в порядке. Помню, как в том году на нашем матче они крышу не закрывали, а на следующий день условия были такими же, но на мужской матч закрыли, чтобы условия и уровень тенниса были лучше. Не знаю, почему они ее не закрыли? Даже хотя я выигрывала, это был грязный теннис. Не представляю, как людям было сидеть и смотреть на мою игру", – сказала Соболенко.

Открытый чемпионат Франции-2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.

Ранее мы писали о том, как главная соперница Рыбакиной с треском вылетела в четвертьфинале "Ролан Гаррос-2026".