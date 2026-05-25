Елена Рыбакина стартует на "Ролан Гаррос"

25 мая примерно в 16:30 по казахстанскому времени вторая ракетка мира Елена Рыбакина приступает к соревнованиям в Париже, сообщает Zakon.kz.

Первой соперницей казахстанки станет 26-летняя Вероника Эрьявец. Словенская теннисистка попала в сетку как last direct acceptance, став последней, кому удалось зайти в основу напрямую, без квалификации.

Вероника в этом году на уровне WTA провела поединки на Australian Open и в Клуж-Напоке. Оба стали для нее неудачными. С февраля Эрьявец выступала на "челленджерах" в Хучжоу и в Анталье. Однако на высшем уровне у словенки опыта выступлений не так много.

Ранее Вероника и Елена никогда не встречались.

В прошлом сезоне Рыбакина во Франции остановилась на стадии четвертого круга, уступив Иге Швёнтек. Так что в ближайшие две недели Елене нужно защищать только 240 очков.

19 мая на открытой тренировке в Париже Елена Рыбакина преподнесла сюрприз зрителям.