Спорт

Елена Рыбакина показала обряд шашу на "Ролан Гаррос"

Ролан Гаррос, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 05:50 Фото: j48tennis
Вторая ракетка мира и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина порадовала публику неожиданным жестом на открытой тренировке в Париже 19 мая, сообщает Zakon.kz.

Поклонники Рыбакиной ликуют в соцсетях. А все потому, что их любимица закидала все трибуны теннисными мячами со своими автографами.

Со слов очевидцев, она стала единственной, кто таким образом уделил внимание приходившим на открытые тренировки участников турнира.

"Это же казахский праздничный обряд шашу", – радостно отметили казахстанские фанаты Рыбакиной.

Основная сетка соревнований начнется в воскресенье, 24 мая. Женский финал в одиночном разряде пройдет 6 июня.

В "Ролан Гаррос" также выступает и главная конкурентка казахстанки – первая ракетка WTA Арина Соболенко из Беларуси. Главной задачей на Открытом чемпионате Франции 2026 года для обеих станет завоевание титула. Ведь ни одна из них ранее не выигрывала этот грунтовый турнир "Большого шлема".

Сейчас Соболенко предстоит защитить статус первой ракетки мира. В прошлом году Арина впервые дошла до финала "Ролан Гаррос", но уступила американке Коко Гауфф. Поэтому американской теннисистке предстоит защита титула.

Что касается Елены Рыбакиной, то она приехала за уникальным достижением – победой на двух первых "Шлемах" сезона подряд. Ранее турнир в Париже складывался для спортсменки непросто. В прошлом году она проиграла Иге Швёнтек в четвертом круге.

Турнир вновь остается единственным среди всех "Шлемов", где продолжают работать живые линейные судьи. Кроме того, организаторы впервые разрешили теннисистам использовать во время матчей биотрекеры Whoop.

Также стало известно, что нынешний Roland Garros станет прощальным для сразу нескольких легенд тура. В их числе – муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис. Сразу после турнира французский теннисист завершит карьеру.

20 мая команда Казахстана по настольному теннису отметилась медалью на турнире в Бангкоке.

