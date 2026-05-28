Паралимпийцы и игроки из топ-100 рейтинга: в Актау подвели итоги международного теннисного турнира

В Актау завершились международные соревнования по теннису на колясках Zijin RG Gold Open серии ITF Wheelchair 50. Матчи проходили с 23 по 26 мая на кортах у побережья Каспийского моря.

Этот турнир стал дебютным в рамках международного тура и закрыл весеннюю серию профессиональных стартов, которые в последние две недели принимал Казахстан.

В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из 10 стран Азии и Европы. Наряду с лидерами сборной Казахстана на корты вышли ведущие теннисисты из Малайзии, Франции, Южной Кореи, Японии и других государств. Высокий уровень турнира подтвердил и статус участников: борьбу за трофеи и важнейшие очки ITF вели игроки из первой сотни мирового рейтинга и участники Паралимпийских игр.

Организация турнира стала возможной благодаря поддержке компании Zijin RG Gold – давнего и надежного партнера Федерации тенниса Казахстана, который теперь открывает для себя и направление адаптивного спорта.

Результаты финальных игр

Одиночный разряд

Мужчины (Main Draw):

Налуэмитр Бенкхунтход (Таиланд) – победитель

Бунконг Кломпхан (Таиланд) – финалист

Женщины (Main Draw):

Виктория Львова (Россия) – победительница

Людмила Бубнова (Россия) – финалистка

Категория "Квад" (Quad Singles, спортсмены с поражением верхних и нижних конечностей):

Бунчерд Джайен (Таиланд) – победитель

Чонлапхат Сород (Таиланд) – финалист

Мужчины (Consolation):

Воракит Дангчеинг (Таиланд) – победитель

Ранавеера РАЛС (Шри-Ланка) – финалист

Женщины (Consolation):

Айжан Бутимбаева (Казахстан, Караганда) – победительница

Жанат Умуткулова (Казахстан, Актобе) – финалистка

Категория "Квад" (Consolation):

Ча Мин Хён (Южная Корея) – победитель

Мотоки Сугано (Япония) – финалист

Парный разряд

Мужские пары (Men's Doubles): Н. Бенкхунтход / С. Кхлонгруа (Таиланд) – 1-е место; Х. Сон Бон / Л. Джи Хван (Южная Корея) – 2-е место.

Женские пары (Women's Doubles): Л. Бубнова / В. Львова (Россия) – 1-е место; Х. Ин Кён / П. Джу Юн (Южная Корея) – 2-е место.

Пары "Квад" (Quad Doubles): Б. Джайен / С. Ямпапха (Таиланд) – 1-е место; Ч. Мин Хён / К. Кю Сын (Южная Корея) – 2-е место.

"Для компании Zijin RG Gold поддержка подобного турнира – это осознанный вклад в популяризацию адаптивного спорта и создание равных возможностей для самореализации атлетов. Развитие этой инклюзивной экосистемы становится важным приоритетом в рамках социальной политики компании", – отметил СЕО Zijin RG Gold Ли Каивен.

Организаторы планируют сделать турнир ежегодным и провести его в рамках международной серии ITF Wheelchair 50 и в следующем году. Отметим, что триумфаторы в каждом разряде получили по 50 рейтинговых очков. Это позволит игрокам существенно улучшить свои позиции в мировом рейтинге и претендовать на попадание на крупнейшие международные старты, включая Азиатские Параигры и Паралимпийские игры.