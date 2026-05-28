Спорт

Паралимпийцы и игроки из топ-100 рейтинга: в Актау подвели итоги международного теннисного турнира

Теннис, корт, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 10:00 Фото: пресс-служба Zijin RG Gold
В Актау завершились международные соревнования по теннису на колясках Zijin RG Gold Open серии ITF Wheelchair 50. Матчи проходили с 23 по 26 мая на кортах у побережья Каспийского моря.

Этот турнир стал дебютным в рамках международного тура и закрыл весеннюю серию профессиональных стартов, которые в последние две недели принимал Казахстан.

В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из 10 стран Азии и Европы. Наряду с лидерами сборной Казахстана на корты вышли ведущие теннисисты из Малайзии, Франции, Южной Кореи, Японии и других государств. Высокий уровень турнира подтвердил и статус участников: борьбу за трофеи и важнейшие очки ITF вели игроки из первой сотни мирового рейтинга и участники Паралимпийских игр.

Фото: пресс-служба Zijin RG Gold

Фото: пресс-служба Zijin RG Gold

Организация турнира стала возможной благодаря поддержке компании Zijin RG Gold – давнего и надежного партнера Федерации тенниса Казахстана, который теперь открывает для себя и направление адаптивного спорта.

Результаты финальных игр

Одиночный разряд

Мужчины (Main Draw):

  • Налуэмитр Бенкхунтход (Таиланд) – победитель
  • Бунконг Кломпхан (Таиланд) – финалист
Фото: пресс-служба Zijin RG Gold

Фото: пресс-служба Zijin RG Gold

Женщины (Main Draw):

  • Виктория Львова (Россия) – победительница
  • Людмила Бубнова (Россия) – финалистка

Категория "Квад" (Quad Singles, спортсмены с поражением верхних и нижних конечностей):

  • Бунчерд Джайен (Таиланд) – победитель
  • Чонлапхат Сород (Таиланд) – финалист

Мужчины (Consolation):

  • Воракит Дангчеинг (Таиланд) – победитель
  • Ранавеера РАЛС (Шри-Ланка) – финалист

Женщины (Consolation):

  • Айжан Бутимбаева (Казахстан, Караганда) – победительница
  • Жанат Умуткулова (Казахстан, Актобе) – финалистка
Фото: пресс-служба Zijin RG Gold

Фото: пресс-служба Zijin RG Gold

Категория "Квад" (Consolation):

  • Ча Мин Хён (Южная Корея) – победитель
  • Мотоки Сугано (Япония) – финалист

Парный разряд

  • Мужские пары (Men's Doubles): Н. Бенкхунтход / С. Кхлонгруа (Таиланд) – 1-е место; Х. Сон Бон / Л. Джи Хван (Южная Корея) – 2-е место.
  • Женские пары (Women's Doubles): Л. Бубнова / В. Львова (Россия) – 1-е место; Х. Ин Кён / П. Джу Юн (Южная Корея) – 2-е место.
  • Пары "Квад" (Quad Doubles): Б. Джайен / С. Ямпапха (Таиланд) – 1-е место; Ч. Мин Хён / К. Кю Сын (Южная Корея) – 2-е место.
"Для компании Zijin RG Gold поддержка подобного турнира – это осознанный вклад в популяризацию адаптивного спорта и создание равных возможностей для самореализации атлетов. Развитие этой инклюзивной экосистемы становится важным приоритетом в рамках социальной политики компании", – отметил СЕО Zijin RG Gold Ли Каивен.

Организаторы планируют сделать турнир ежегодным и провести его в рамках международной серии ITF Wheelchair 50 и в следующем году. Отметим, что триумфаторы в каждом разряде получили по 50 рейтинговых очков. Это позволит игрокам существенно улучшить свои позиции в мировом рейтинге и претендовать на попадание на крупнейшие международные старты, включая Азиатские Параигры и Паралимпийские игры.

Аксинья Титова
