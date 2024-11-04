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Теннис на колясках: казахстанцы успешно выступили на турнире в Греции

Теннис на колясках: казахстанцы успешно выступили на турнире в Греции Фото: ktf.kz
В столице Греции завершился турнир серии ITF по теннису на колясках Athens Open. В соревнованиях приняли участие представители Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцы Динмухамед Алиякпаров (Астана) и Дастан Неязов (Актобе) дошли до полуфинала парного разряда, где проиграли опытным полякам. В женской одиночной сетке Айжан Бутимбаева (Караганда) на старте обыграла 144-ю ракетку мира из Румынии Кристину Деак и дошла до четвертьфинала, где уступила 66-й ракетке мира из Латвии Диане Никифировой.

Еще одна казахстанка Жанат Умуткулова (Актобе) также пробилась в четвертьфинал, где уступила 24-й ракетке мира из Англии Корнелии Отчузин.

Теннисисты на колясках из Казахстана остаются в Греции, где сыграют на турнире серии ITF Ancient Messene Open.

Теннис на колясках является официальным паралимпийским видом спорта, соревнования по этому направлению проводятся на всех четырех турнирах серии "Большого шлема". Международная федерация тенниса также организует регулярный тур соревнований для теннисистов-колясочников – ITF Wheelchair Tennis Tour.

Ранее сильнейшие теннисисты Казахстана Бублик и Шевченко опустились в мировом рейтинге АТР. 

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